Де Брюйне – Анри: «Тьерри, я приду за тобой и твоим рекордом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, что думает о том, что может побить рекорд по голевым передачам за один сезон АПЛ.

«Честно говоря, по ощущениям, у меня 17 ассистов. Знаю, что меня лишили одного в матче с «Арсеналом» (смеется). Без понятия, почему они так сделали, до сих пор не понимаю этого.

Я всегда шутил с Анри в сборной Бельгии, даже на прощальном матче Венсана Компани. Я сказал Тьерри: «В этом году я приду за тобой и твоим рекордом».

16 ассистов – это неплохой результат. Но даже, если я не смогу побить рекорд, то продолжу и дальше работать на команду.

В Германии я побил несколько рекордов. Чувствовал гордость», – заявил бельгиец.

20 – Thierry Henry provided 20 assists in 2002-03, the most by any player in a single Premier League campaign.20 – Thierry Henry (02-03)19 – Mesut Özil (15-16)18 – Cesc Fàbregas (14-15)18 – Frank Lampard (04-05)18 – Kevin De Bruyne (16-17)Elite. #OptaPLSeasons pic.twitter.com/COkyISgVVU