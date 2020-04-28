Де Брюйне – Анри: «Тьерри, я приду за тобой и твоим рекордом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, что думает о том, что может побить рекорд по голевым передачам за один сезон АПЛ.

«Честно говоря, по ощущениям, у меня 17 ассистов. Знаю, что меня лишили одного в матче с «Арсеналом» (смеется). Без понятия, почему они так сделали, до сих пор не понимаю этого.

Я всегда шутил с Анри в сборной Бельгии, даже на прощальном матче Венсана Компани. Я сказал Тьерри: «В этом году я приду за тобой и твоим рекордом».

16 ассистов – это неплохой результат. Но даже, если я не смогу побить рекорд, то продолжу и дальше работать на команду.

В Германии я побил несколько рекордов. Чувствовал гордость», – заявил бельгиец.

Рекорд АПЛ по голевым передачам принадлежит экс-форварду «Арсенала» Тьерри Анри.

В сезоне-2002/03 французский форвард сделал 20 ассистов.