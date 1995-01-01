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    Хендерсон – игрок сезона АПЛ по версии Daily Mail. Ван Дейк, Де Брюйне и Варди – в символической сборной

    Британский таблоид Daily Mail распределил индивидуальные награды по итогам сезона АПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.

    Лучший футболист сезона – Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

    Лучший молодой игрок – Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).

    Символическая сборная – Алисон («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джаглар Сеюнджу («Лестер»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Садио Мане («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).

    Источник: Daily Mail

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