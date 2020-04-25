Президентом «Твери» назначили сына президента «Арсенала» Аджоева

В Твери определились с президентом нового футбольного клуба «Тверь», который в следующем сезоне планирует выступать в ПФЛ. Им стал сын президента «Арсенала» Гурама Аджоева Мамука, пишет Tverisport.

Штатное расписание клуба уже сформировано, «Тверь» готовит документы для лицензирования в РФС. Срок этой процедуры – до 25 мая.