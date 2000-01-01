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    Президентом «Твери» назначили сына президента «Арсенала» Аджоева

    В Твери определились с президентом нового футбольного клуба «Тверь», который в следующем сезоне планирует выступать в ПФЛ. Им стал сын президента «Арсенала» Гурама Аджоева Мамука, пишет Tverisport.

    Штатное расписание клуба уже сформировано, «Тверь» готовит документы для лицензирования в РФС. Срок этой процедуры – до 25 мая.

    • Мамука Аджоев помогал отцу, когда тот был спортивным директором «Динамо».
    • В 2017 году тверская «Волга» покинула ПФЛ, с тех пор профессионального клуба в городе не было.
    • Название для нового клуба выбирали голосованием.

    Источник: Tverisport

    Спортивный портал Тверской области. Основан в 2016 году. 

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2948

      Борат 54 минуты назад

      Позвольте вставить маленькую ремарочку - Какое же спартак г*вно !
      Стыдно за пищевик !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +688

      Бoрат > Борат 18 минут назад

      Позвольте и мне . Ну как же я тобой горжусь - ты самый умный , самый смелый , что бы вот так В ИНТЕРНЕТЕ такое заявить .
      Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +5552

      paracetamol 1 час назад

      Чурки нам помогут!

      1
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      Рейтинг: +16376

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Поздравляем "Тверь"! Оно это надо?

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      Рейтинг: +558

      кто там 2 часа назад

      Волгу развалили, хоккей развалили.
      Посмотрим что с этого выйдут. Волга зенит гоняла помнится гыыгыгы

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      Рейтинг: +16376

      DOCTOR PENALTY > кто там 2 часа назад

      с этого выйдут только гыыгыгы

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      Рейтинг: +22988

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      " Тут зритель воскликнет: «Здесь все в черном свете.
      Ведь есть у тузов и молодцы сыновья». " )))

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