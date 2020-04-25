Джордан Ларссон: «Наблюдая за папой, я приобрел страсть, драйв и желание стать настолько же хорошим»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, какое влияние на него оказал отец Себастьян. Изначально он не хотел отдавать сына в футбол.

«Меня вдохновляют многие люди, но в первую очередь – отец. Именно благодаря ему я выбрал футбол. Наблюдая за игрой папы, я приобрел страсть, драйв и желание стать настолько же хорошим. Причем не только футболистом, но и прекрасным отцом, человеком.

Папа всегда старался сделать меня человеком с сильным характером. Если честно, когда я был младше, отец не хотел отдавать меня в футбол», – рассказал Ларссон.