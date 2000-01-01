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    Джордан Ларссон: «Наблюдая за папой, я приобрел страсть, драйв и желание стать настолько же хорошим»

    Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, какое влияние на него оказал отец Себастьян. Изначально он не хотел отдавать сына в футбол.

    «Меня вдохновляют многие люди, но в первую очередь – отец. Именно благодаря ему я выбрал футбол. Наблюдая за игрой папы, я приобрел страсть, драйв и желание стать настолько же хорошим. Причем не только футболистом, но и прекрасным отцом, человеком.

    Папа всегда старался сделать меня человеком с сильным характером. Если честно, когда я был младше, отец не хотел отдавать меня в футбол», – рассказал Ларссон.

    • «Спартак» купил нападающего летом.
    • В сезоне РПЛ швед провел 18 матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: твиттер «Спартака»

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