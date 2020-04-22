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  • Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в «Зените». Он один из лучших в России»

Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в «Зените». Он один из лучших в России»

22 апреля 2020, 18:12
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что желает иметь в своем составе форварда Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он играл в «Зените». Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи». Как ситуация дальше будет обстоять? Пока я не могу ответить на этот вопрос. Саша хочет играть в нашей команде, и я, как тренер, говорил и говорю, что это прекрасный футболист. Один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб. Здесь уже дело за руководством клуба и Сашей», – сказал Семак.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает после этого сезона.
  • Нападающий забил за «Сочи» три мяча в четырех играх.
  • Сообщалось, что в Италии Кокориным интересуются «Лацио» и «Дженоа».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1587569204
Как футболист, он один из лучших. Но по дури - он тоже один из лучших. Поэтому держать его в команде и наблюдать как он сосёт постоянно свой палец, это, как говорит известный Борат, позор *********. Гы-гы -гы!
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Chernyi Lis
1587569300
ну дак всем известно что твой любимчик он..сколько твой любимчик зарядил тебе?за рекламу пиарство..он лучший ???катись вместе с ним по накатанной тогда за вранье..
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Chernyi Lis
1587573488
его мастерство сравнимо с нашим бояринцевым..как в игре на компе..все предсказуемо..один бежит в угол и навешивает другой прибавляет скорость и бьет..
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житель СПб
1587575173
Наконец четкая и ясная позиция тренера! И все будет ясно по действиям "хозяев".
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portero
1587576338
Семак тебя совсем не слушают, ты хоть штаб тренерский можешь сам набрать, похоже тоже нет...
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alp
1587583616
вот именно.. но москвичи усрутся но не дадут играть кокорину в Зените
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Hektor 84
1587595532
Семак как попугай. В чините считают по другому. Семак сам был приличным футболистом. Я не пойму как он может считать кокошу хорошим футболистом? Если бы кокоша играл во времена Семака наш футбол еще раньше оказался бы в глубокой жо пе.
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zigbert
1587647259
Одного желания Семака будет мало.
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