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    Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в «Зените». Он один из лучших в России»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что желает иметь в своем составе форварда Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

    «Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он играл в «Зените». Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи». Как ситуация дальше будет обстоять? Пока я не могу ответить на этот вопрос. Саша хочет играть в нашей команде, и я, как тренер, говорил и говорю, что это прекрасный футболист. Один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб. Здесь уже дело за руководством клуба и Сашей», – сказал Семак.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает после этого сезона.
    • Нападающий забил за «Сочи» три мяча в четырех играх.
    • Сообщалось, что в Италии Кокориным интересуются «Лацио» и «Дженоа».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1524

      житель СПб 3 минуты назад

      Наконец четкая и ясная позиция тренера! И все будет ясно по действиям "хозяев".

      0
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      Рейтинг: +55134

      Chernyi Lis 31 минуту назад

      его мастерство сравнимо с нашим бояринцевым..как в игре на компе..все предсказуемо..один бежит в угол и навешивает другой прибавляет скорость и бьет..

      0
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      Рейтинг: +55134

      Chernyi Lis 1 час назад

      ну дак всем известно что твой любимчик он..сколько твой любимчик зарядил тебе?за рекламу пиарство..он лучший ???катись вместе с ним по накатанной тогда за вранье..

      -1
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      Рейтинг: +16333

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как футболист, он один из лучших. Но по дури - он тоже один из лучших. Поэтому держать его в команде и наблюдать как он сосёт постоянно свой палец, это, как говорит известный Борат, позор *********. Гы-гы -гы!

      0
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      Рейтинг: +1

      cavo27 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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