Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в «Зените». Он один из лучших в России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что желает иметь в своем составе форварда Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он играл в «Зените». Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи». Как ситуация дальше будет обстоять? Пока я не могу ответить на этот вопрос. Саша хочет играть в нашей команде, и я, как тренер, говорил и говорю, что это прекрасный футболист. Один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб. Здесь уже дело за руководством клуба и Сашей», – сказал Семак.