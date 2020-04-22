Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в «Зените». Он один из лучших в России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что желает иметь в своем составе форварда Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он играл в «Зените». Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи». Как ситуация дальше будет обстоять? Пока я не могу ответить на этот вопрос. Саша хочет играть в нашей команде, и я, как тренер, говорил и говорю, что это прекрасный футболист. Один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб. Здесь уже дело за руководством клуба и Сашей», – сказал Семак.
- Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает после этого сезона.
- Нападающий забил за «Сочи» три мяча в четырех играх.
- Сообщалось, что в Италии Кокориным интересуются «Лацио» и «Дженоа».
Источник: «Спорт-Экспресс»