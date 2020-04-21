Егоров: «Спартак» и «Зенит» предлагали Дзюбе в 2015 году плюс-минус равные контракты, но «Зенит» дал бонус в 5 миллионов»

Инсайдер Сергей Егоров рассказал, как «Зенит» готовил трансфер Артема Дзюбы в 2015 году. Оставить игрока у себя хотел «Спартак».

«Февраль 2015-го.

«Спартак» и «Зенит» дают плюс-минус равные контракты, но контракт Питера длиннее. «Зенит» дает бонус – 5 миллионов евро. Но «Спартак» полгода вел переговоры и упустил время. «Зенит» сработал очень быстро», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса».