Егоров: «Спартак» и «Зенит» предлагали Дзюбе в 2015 году плюс-минус равные контракты, но «Зенит» дал бонус в 5 миллионов»

Инсайдер Сергей Егоров рассказал, как «Зенит» готовил трансфер Артема Дзюбы в 2015 году. Оставить игрока у себя хотел «Спартак».
«Февраль 2015-го.
«Спартак» и «Зенит» дают плюс-минус равные контракты, но контракт Питера длиннее. «Зенит» дает бонус – 5 миллионов евро. Но «Спартак» полгода вел переговоры и упустил время. «Зенит» сработал очень быстро», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса».
- В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых голов и 12 ассистов.
- Дзюба с «Зенитом» брал РПЛ.
- Игрок – воспитанник «Спартака».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова