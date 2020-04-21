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  • Егоров: «Спартак» и «Зенит» предлагали Дзюбе в 2015 году плюс-минус равные контракты, но «Зенит» дал бонус в 5 миллионов»

Егоров: «Спартак» и «Зенит» предлагали Дзюбе в 2015 году плюс-минус равные контракты, но «Зенит» дал бонус в 5 миллионов»

21 апреля 2020, 20:46
17

Инсайдер Сергей Егоров рассказал, как «Зенит» готовил трансфер Артема Дзюбы в 2015 году. Оставить игрока у себя хотел «Спартак».

«Февраль 2015-го.

«Спартак» и «Зенит» дают плюс-минус равные контракты, но контракт Питера длиннее. «Зенит» дает бонус – 5 миллионов евро. Но «Спартак» полгода вел переговоры и упустил время. «Зенит» сработал очень быстро», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса».

  • В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых голов и 12 ассистов.
  • Дзюба с «Зенитом» брал РПЛ.
  • Игрок – воспитанник «Спартака».

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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кто там
1587491595
На тот момент в спартаке божил барриос, аж 2 года, аж целых 16 матчей:D правильно сделал дзюба по сути)
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GermanVo
1587492813
5 лямов - весомый аргумент для крысы
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vladik12
1587492964
Вот теперь понятно, во сколько Шлюба себя оценил.
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New Life
1587493477
Синит правильный клуб для таких, как зюба.
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житель СПб
1587494437
Что ж, я рад за Зенит.
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portero
1587494836
большинство работает за деньги, так что выбор понятен...
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Павелий
1587495711
Я уже писал, что он мог остаться гладиатором в великом клубе, который дал ему дорогу в футбол, а выбрал стать столбом у бомжей, вдобавок получив ненависть половины болельщиков России.
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Hektor 84
1587496760
Шлюба кричал что в синит за титулами побежал, а чемпионат только в прошлом году выиграл.
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vka1970
1587500574
А мне тут половина болел с Питера писали, что Дзюба не из за бабок перешёл. И вот кому теперь верить?
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vladimir-7
1587535673
На Дзюбу аукцион устроили? Егоров, ты что выдумываешь про какую-то борьбу Зенита и спартака из-за деревянного, Зенит сейчас думает как избавиться от этого столба, который ни обыграть, ни убежать от защитника не может.
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