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    Егоров: «Спартак» и «Зенит» предлагали Дзюбе в 2015 году плюс-минус равные контракты, но «Зенит» дал бонус в 5 миллионов»

    Инсайдер Сергей Егоров рассказал, как «Зенит» готовил трансфер Артема Дзюбы в 2015 году. Оставить игрока у себя хотел «Спартак».

    «Февраль 2015-го.

    «Спартак» и «Зенит» дают плюс-минус равные контракты, но контракт Питера длиннее. «Зенит» дает бонус – 5 миллионов евро. Но «Спартак» полгода вел переговоры и упустил время. «Зенит» сработал очень быстро», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса».

    • В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых голов и 12 ассистов.
    • Дзюба с «Зенитом» брал РПЛ.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +550

      кто там 4 минуты назад

      На тот момент в спартаке божил барриос, аж 2 года, аж целых 16 матчей:D
      правильно сделал дзюба по сути)

      0
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      Рейтинг: +19

      risbichmo 7 минут назад

      Бревно очень день любило.

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