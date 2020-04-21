Газизов: «Сезон РПЛ можно доиграть в Сочи, Ростове или Грозном»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предложил завершить нынешний сезон РПЛ в одном или нескольких южных регионов России.

«На мой взгляд, можно выбрать в России футбольный регион, как можно меньше затронутый пандемией. Это может быть Краснодарский край с Сочи, Ростовом-на-Дону, Грозным. Все задействованные в создании футбольного продукта люди, то есть не только команды и тренеры, но и весь обслуживающий персонал, телевидение, медики и так далее, должны переехать туда и находиться на протяжении всего этого времени в изоляции, общаясь только друг с другом.

Жить при этом придется в одних и тех же гостиницах с одним и тем же проверенным и изолированным персоналом, не допуская посторонних людей. То есть нужно будет создать закрытую общность непрерывного цикла, которая будет производить футбол для страны. Только в таком случае можно возобновить сезон при существующих нормах. Иначе не устранить высочайший риск попасть на приостановление чемпионата во второй раз», – сказал Газизов.

Пауза в РПЛ из-за пандемии длится уже более месяца.

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