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    Магуайр: «Манчестер Юнайтед» на правильном пути»

    Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал о перспективах его клуба.

    «Как только я перешел в «МЮ», я уже был доволен этим решением, просто видя, как управляют клубом.

    Мы знаем, что находимся на верном пути, мы всегда чувствовали, что движемся в правильном направлении.

    Нам предстоит много работы, я не считаю, что мы уже всего достигли. Но если мы продолжим прогрессировать так, как в этом сезоне, то уверен, что следующий будет гораздо лучше нынешнего. Постепенно мы выстроим команду и добьемся наших целей.

    Это больше чем клуб. Вы видите, как руководство ведет себя на протяжении этого кризиса, насколько прекрасно они поступали все это время», – заявил Магуайр.

    • Защитник перешел в «МЮ» летом 2019-го из «Лестера».
    • Сумма сделки составила 80 миллионов фунтов.

    Источник: Sky Sports

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