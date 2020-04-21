Магуайр: «Манчестер Юнайтед» на правильном пути»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал о перспективах его клуба.

«Как только я перешел в «МЮ», я уже был доволен этим решением, просто видя, как управляют клубом.

Мы знаем, что находимся на верном пути, мы всегда чувствовали, что движемся в правильном направлении.

Нам предстоит много работы, я не считаю, что мы уже всего достигли. Но если мы продолжим прогрессировать так, как в этом сезоне, то уверен, что следующий будет гораздо лучше нынешнего. Постепенно мы выстроим команду и добьемся наших целей.

Это больше чем клуб. Вы видите, как руководство ведет себя на протяжении этого кризиса, насколько прекрасно они поступали все это время», – заявил Магуайр.