«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются Усманом Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле летом может оказаться в одном из клубов АПЛ.
По информации Sport.es, интерес к французу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Однако англичане не спешат вести предметные переговоры о трансфере 22-летнего футболиста. Сейчас их приоритет – выяснить причину высокой травматичности игрока и понять, изменится ли ситуация после возможного переезда в Англию.
- Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать Дембеле за 60 миллионов евро.
- В текущем сезоне из-за травм фланговый нападающий провел за каталонцев всего девять матчей и забил один гол.
Источник: Sport.es