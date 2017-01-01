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    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются Усманом Дембеле

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле летом может оказаться в одном из клубов АПЛ.

    По информации Sport.es, интерес к французу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    Однако англичане не спешат вести предметные переговоры о трансфере 22-летнего футболиста. Сейчас их приоритет – выяснить причину высокой травматичности игрока и понять, изменится ли ситуация после возможного переезда в Англию.

    • Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать Дембеле за 60 миллионов евро.
    • В текущем сезоне из-за травм фланговый нападающий провел за каталонцев всего девять матчей и забил один гол.

    Источник: Sport.es

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