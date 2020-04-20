«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются Усманом Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле летом может оказаться в одном из клубов АПЛ.

По информации Sport.es, интерес к французу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Однако англичане не спешат вести предметные переговоры о трансфере 22-летнего футболиста. Сейчас их приоритет – выяснить причину высокой травматичности игрока и понять, изменится ли ситуация после возможного переезда в Англию.