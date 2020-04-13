Marca: «Барселона» готова продать Дембеле за 60 миллионов

Будущее вингера «Барселоны» Усмана Дембеле остается неопределенным.

По информации Marca, каталонский клуб заинтересован в продаже француза и готов снизить цену на него до 60 миллионов евро.

Впрочем, покупателей на 22-летнего футболиста пока нет. Его трансфер считается очень рискованным в виду высокой травматичности.