Marca: «Барселона» готова продать Дембеле за 60 миллионов

Будущее вингера «Барселоны» Усмана Дембеле остается неопределенным.
По информации Marca, каталонский клуб заинтересован в продаже француза и готов снизить цену на него до 60 миллионов евро.
Впрочем, покупателей на 22-летнего футболиста пока нет. Его трансфер считается очень рискованным в виду высокой травматичности.
- Из-за проблем со здоровьем Дембеле не выходил на поле с ноября.
- Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2022 года.
- В текущем сезоне игрок провел девять матчей и забил один гол.
Источник: Marca