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    Marca: «Барселона» готова продать Дембеле за 60 миллионов

    Будущее вингера «Барселоны» Усмана Дембеле остается неопределенным.

    По информации Marca, каталонский клуб заинтересован в продаже француза и готов снизить цену на него до 60 миллионов евро.

    Впрочем, покупателей на 22-летнего футболиста пока нет. Его трансфер считается очень рискованным в виду высокой травматичности.

    • Из-за проблем со здоровьем Дембеле не выходил на поле с ноября.
    • Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2022 года.
    • В текущем сезоне игрок провел девять матчей и забил один гол.

    Источник: Marca

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    13.04.2020 21:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9545

      DeStar 1 час назад

      мда.. жестко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9727

      Cules2013 2 часа назад

      это худший трансфер Барсы на моей памяти

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