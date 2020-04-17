Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Главные новости дня. «Спартак» отказался от Шюррле, а тренер «Сельты» раскритиковал Смолова

    AS: в Италии до марта будут проводить матчи без зрителей.

    Евсеев – о Бышовце: «Он убрал меня из «Локомотива». Я был ему слишком неудобен. После этого я с ним не здоровался».

    Аршавин: «Российские тренеры не особо в меня верили. Вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004».

    Орлов: «Вряд ли Дзюба уйдет в «Лацио». По моим данным, он продлил контракт с «Зенитом».

    Calciomercato: «Барселона» готова предложить 30-40 миллионов за защитника «Лацио» Фелипе.

    Скончался чемпион мира 1966 года Хантер. Неделю назад его госпитализировали с коронавирусом.

    «Атлетико» возобновил интерес к Икарди.

    Sport.es: следующий еврокубковый сезон начнется в октябре.

    Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо».

    Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2020 23:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru