Главные новости дня. «Спартак» отказался от Шюррле, а тренер «Сельты» раскритиковал Смолова

AS: в Италии до марта будут проводить матчи без зрителей.

Евсеев – о Бышовце: «Он убрал меня из «Локомотива». Я был ему слишком неудобен. После этого я с ним не здоровался».

Аршавин: «Российские тренеры не особо в меня верили. Вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004».

Орлов: «Вряд ли Дзюба уйдет в «Лацио». По моим данным, он продлил контракт с «Зенитом».

Calciomercato: «Барселона» готова предложить 30-40 миллионов за защитника «Лацио» Фелипе.

Скончался чемпион мира 1966 года Хантер. Неделю назад его госпитализировали с коронавирусом.

«Атлетико» возобновил интерес к Икарди.

Sport.es: следующий еврокубковый сезон начнется в октябре.

Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо».

Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле».