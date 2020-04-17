«Атлетико» возобновил интерес к Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании, сообщает Tuttosport.
По информации источника, за аргентинца намерен побороться «Атлетико», который уже интересовался им в конце прошлого сезона.
Если «ПСЖ» не удастся выкупить арендованного форварда, то мадридский клуб вступит в переговоры о его трансфере.
- В составе парижан Икарди забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.
Источник: Tuttosport