«Атлетико» возобновил интерес к Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании, сообщает Tuttosport.

По информации источника, за аргентинца намерен побороться «Атлетико», который уже интересовался им в конце прошлого сезона.

Если «ПСЖ» не удастся выкупить арендованного форварда, то мадридский клуб вступит в переговоры о его трансфере.