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    «Атлетико» возобновил интерес к Икарди

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании, сообщает Tuttosport.

    По информации источника, за аргентинца намерен побороться «Атлетико», который уже интересовался им в конце прошлого сезона.

    Если «ПСЖ» не удастся выкупить арендованного форварда, то мадридский клуб вступит в переговоры о его трансфере.

    • В составе парижан Икарди забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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