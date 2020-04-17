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    Аршавин: «Российские тренеры не особо в меня верили. Вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин констатировал, что не испытывал избытка доверия со стороны отечественных тренеров. В частности, у спортсмена есть вопрос к Георгию Ярцеву.

    «Первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, а в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев. Я не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере было легче, чем в 2002.

    В 2002 году я был моложе, все это было ближе, потому что я уже находился на сборе с командой, и меня отцепили в последний момент, а в 2004-м это просто объявили, по-моему, даже перед игрой с «Локомотивом». Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Александром Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев», – сказал Аршавин «Р-Спорт».

    • Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год, провел 74 матча, забил 17 голов.
    • С командой он брал бронзу Евро-2008.
    • Игрок завершил карьеру в 2018 году.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +623

      Юрэс 1 час назад

      Ярцев такой же как и Черчесов------ верит только ПЕНСИОНЕРАМ ( футбольным)
      Х З ПОЧЕМУ

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