Аршавин: «Российские тренеры не особо в меня верили. Вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин констатировал, что не испытывал избытка доверия со стороны отечественных тренеров. В частности, у спортсмена есть вопрос к Георгию Ярцеву.

«Первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, а в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев. Я не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере было легче, чем в 2002.

В 2002 году я был моложе, все это было ближе, потому что я уже находился на сборе с командой, и меня отцепили в последний момент, а в 2004-м это просто объявили, по-моему, даже перед игрой с «Локомотивом». Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Александром Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев», – сказал Аршавин «Р-Спорт».