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  • Аршавин: «Российские тренеры не особо в меня верили. Вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004»

Аршавин: «Российские тренеры не особо в меня верили. Вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004»

17 апреля 2020, 11:56
8

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин констатировал, что не испытывал избытка доверия со стороны отечественных тренеров. В частности, у спортсмена есть вопрос к Георгию Ярцеву.

«Первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, а в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев. Я не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере было легче, чем в 2002.

В 2002 году я был моложе, все это было ближе, потому что я уже находился на сборе с командой, и меня отцепили в последний момент, а в 2004-м это просто объявили, по-моему, даже перед игрой с «Локомотивом». Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Александром Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев», – сказал Аршавин «Р-Спорт».

  • Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год, провел 74 матча, забил 17 голов.
  • С командой он брал бронзу Евро-2008.
  • Игрок завершил карьеру в 2018 году.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Тамбов Аршавин Андрей Ярцев Георгий
Комментарии (8)
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Юрэс
1587115524
Ярцев такой же как и Черчесов------ верит только ПЕНСИОНЕРАМ ( футбольным) Х З ПОЧЕМУ
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Черкизовский Кот
1587123784
Ярцев по какой-то причине ни разу не брал Семака. Даже когда тот отгрузил хет-трик в ворота ПСЖ. И Мостового выгнал из сборной за безобидное интервью. Онопко не взял на Евро якобы из-за травмы, хотя тот во время Евро играл товарняки за Сатурн. В этом весь Ярцев. Гниловатый человек.
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кто там
1587136384
Потому что тренеры - это лишь название.
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paracetamol
1587157647
Ярцев - самый позорный тренер сборной, даже хуже, чем Слуцкер и нынешний лысый кер!
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giluxa1963
1587182690
Веретенников из года в год был лучшим бомбардиром но синяк Романцев в сборную его не брал
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СССР 1985
1588309310
Что Ярцев, что Романцев - два самодура.
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