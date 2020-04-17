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    La Gazzetta dello Sport: «Интер» рассматривает пять кандидатов на замену Мартинесу. Вернер, Йович и Обамеянг – в списке

    «Интер» занимается поиском нового нападающего, который смог бы заменить Лаутаро Мартинеса в случае его ухода в «Барселону».

    По информации La Gazzetta dello Sport, на сегодняшний день в шорт-лист миланского клуба входят пять форвардов.

    Сообщается, что «Интер» претендует на Тимо Вернера («РБ Лейпциг»), Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Луку Йовича («Реал»), Виктора Осимхена («Лилль») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»).

    Оптимальным итальянцы считают подписание Вернера, который похож на Лаутаро по своим игровым качествам.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +494

      кто там 48 минут назад

      Чалова берите, лучше всех вместе взятых и всего за 30 млн, только по воротам не попадает. гыгыгы

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