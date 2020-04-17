La Gazzetta dello Sport: «Интер» рассматривает пять кандидатов на замену Мартинесу. Вернер, Йович и Обамеянг – в списке

«Интер» занимается поиском нового нападающего, который смог бы заменить Лаутаро Мартинеса в случае его ухода в «Барселону».

По информации La Gazzetta dello Sport, на сегодняшний день в шорт-лист миланского клуба входят пять форвардов.

Сообщается, что «Интер» претендует на Тимо Вернера («РБ Лейпциг»), Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Луку Йовича («Реал»), Виктора Осимхена («Лилль») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»).

Оптимальным итальянцы считают подписание Вернера, который похож на Лаутаро по своим игровым качествам.