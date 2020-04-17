«Брайтон» предложил ввести в футболе потолок зарплат

Владелец «Брайтона» Тони Блум выступил с инициативой ввести в футболе потолок зарплат – равную для всех клубов сумму зарплат игроков, выходить за пределы которой нельзя. По мнению функционера, это спасет футбол.

«В Европе нужно обязательно ввести потолок зарплат, хотя это трудно сделать. Если клубы придут к соглашению, то эти изменения нужно будет внести в регламент. Иначе зарплаты футболистов будут и впредь расти и станут неподъемными», – цитирует Блума The Telegraph.