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    «Брайтон» предложил ввести в футболе потолок зарплат

    Владелец «Брайтона» Тони Блум выступил с инициативой ввести в футболе потолок зарплат – равную для всех клубов сумму зарплат игроков, выходить за пределы которой нельзя. По мнению функционера, это спасет футбол.

    «В Европе нужно обязательно ввести потолок зарплат, хотя это трудно сделать. Если клубы придут к соглашению, то эти изменения нужно будет внести в регламент. Иначе зарплаты футболистов будут и впредь расти и станут неподъемными», – цитирует Блума The Telegraph.

    • Потолок зарплат действует, например, в хоккее.
    • Есть точка зрения, что зарплаты в футболе упадут до катастрофического уровня.
    • «Брайтон» в АПЛ идет 15-м.

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +623

      Юрэс 33 минуты назад

      НАКОНЕЦ-ТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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