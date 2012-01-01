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    Следующий сезон АПЛ может начаться в середине сентября вместо начала августа

    Сезон-2020/21 в АПЛ может быть перенесен на середину сентября в связи с пандемией коронавируса.

    Клубы лиги опасаются такого развития событий, но середина сентября видится самым оптимистичным сценарием в нынешних обстоятельствах. Предварительной датой возобновления сезона выбрано 6 июня, и при таком раскладе начать следующий чемпионат 8 августа – дата, на которую изначально был запланирован старт сезона – не получится. Сейчас составлено предварительное расписание матчей, по которому игры чемпионата будут сыграны в первую очередь, кубковые матчи пройдут позже.

    Ранее сообщалось, что некоторые клубы АПЛ хотят доиграть чемпионат до 30 июня.

    • В чемпионате осталось провести девять туров.
    • С 25-очковым преимуществом в турнире лидирует «Ливерпуль».

    Источник: ESPN

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