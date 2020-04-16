Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 30 июня

Розыгрыш английской Премьер-лиги нужно завершить до 30 июня. Как сообщает Sky Sports, такого мнения придерживаются некоторые клубы АПЛ.

Дело в том, что в последний день первого летнего месяца истекают контракты и арендные соглашения многих футболистов. Чтобы избежать дополнительных проблем с их продлением по специальной процедуре, отдельные члены лиги просят до указанной даты доиграть сезон.

Данный вопрос будет обсуждаться на заседании клубов АПЛ в пятницу.

В чемпионате осталось провести девять туров.

С 25-очковым преимуществом в турнире лидирует «Ливерпуль».

АПЛ могут возобновить 6 июня