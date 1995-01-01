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    Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 30 июня

    Розыгрыш английской Премьер-лиги нужно завершить до 30 июня. Как сообщает Sky Sports, такого мнения придерживаются некоторые клубы АПЛ.

    Дело в том, что в последний день первого летнего месяца истекают контракты и арендные соглашения многих футболистов. Чтобы избежать дополнительных проблем с их продлением по специальной процедуре, отдельные члены лиги просят до указанной даты доиграть сезон.

    Данный вопрос будет обсуждаться на заседании клубов АПЛ в пятницу.

    • В чемпионате осталось провести девять туров.
    • С 25-очковым преимуществом в турнире лидирует «Ливерпуль».

    АПЛ могут возобновить 6 июня

    Источник: Sky Sports

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