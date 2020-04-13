АПЛ могут возобновить 6 июня

Сезон в Англии может возобновиться 6 июня, сообщает ESPN.

В пятницу, 17 апреля, все 20 клубов АПЛ обсудят возможный календарь оставшихся матчей. Известно, что остаток сезона будет проведен при пустых трибунах. При этом Английская футбольная лига, куда входят Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2, рассматривает вариант проведения с 16 мая трехнедельного турнира перед возобновлением сезона.

Ранее появилась информация, что остаток сезона в АПЛ могут уместить в пять недель.