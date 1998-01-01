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    АПЛ могут возобновить 6 июня

    Сезон в Англии может возобновиться 6 июня, сообщает ESPN.

    В пятницу, 17 апреля, все 20 клубов АПЛ обсудят возможный календарь оставшихся матчей. Известно, что остаток сезона будет проведен при пустых трибунах. При этом Английская футбольная лига, куда входят Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2, рассматривает вариант проведения с 16 мая трехнедельного турнира перед возобновлением сезона.

    Ранее появилась информация, что остаток сезона в АПЛ могут уместить в пять недель.

    • Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набрав 82 очка и опережая «Манчестер Сити» на 15 очков. Для победы в АПЛ команде Юргена Клоппа осталось выиграть два матча.

    Источник: ESPN

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