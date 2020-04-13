Концовку сезона в АПЛ могут доиграть за пять недель

Оставшиеся матчи АПЛ после возобновления сезона могут быть доиграны в сильно сжатые сроки.
Рассматривается вариант, при котором 92 оставшихся матча будут умещены в пять недель. Предполагается, что каждый клуб будет играть по две встречи в неделю. Команды по-прежнему отказываются проводить игры на нейтральных стадионах, предпочитая домашние арены, даже если матчи будут проходить при пустых трибунах.
- Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набрав 82 очка и опережая «Манчестер Сити» на 15 очков. Для победы в АПЛ команде Юргена Клоппа осталось выиграть два матча.
Источник: The Telegraph