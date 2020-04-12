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    Концовку сезона в АПЛ могут доиграть за пять недель

    Оставшиеся матчи АПЛ после возобновления сезона могут быть доиграны в сильно сжатые сроки.

    Рассматривается вариант, при котором 92 оставшихся матча будут умещены в пять недель. Предполагается, что каждый клуб будет играть по две встречи в неделю. Команды по-прежнему отказываются проводить игры на нейтральных стадионах, предпочитая домашние арены, даже если матчи будут проходить при пустых трибунах.

    • Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набрав 82 очка и опережая «Манчестер Сити» на 15 очков. Для победы в АПЛ команде Юргена Клоппа осталось выиграть два матча.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3428

      Alekxei Z. 3 часа назад

      В Англии и через день могут играть , там к этому не привыкать.

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