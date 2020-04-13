Концовку сезона в АПЛ могут доиграть за пять недель

Оставшиеся матчи АПЛ после возобновления сезона могут быть доиграны в сильно сжатые сроки.

Рассматривается вариант, при котором 92 оставшихся матча будут умещены в пять недель. Предполагается, что каждый клуб будет играть по две встречи в неделю. Команды по-прежнему отказываются проводить игры на нейтральных стадионах, предпочитая домашние арены, даже если матчи будут проходить при пустых трибунах.