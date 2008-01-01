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    Рабинер: «Если бы сейчас Романцев пришел в «Спартак» в 35 лет, его бы сожрали, как Аленичева»

    Журналист Игорь Рабинер рассказал, в чем он ошибся, поддерживая назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Спартака».

    «Николай Петрович [Старостин] что-то в Романцеве почувствовал. В чем была моя ошибка, когда я поддерживал вариант назначения Аленичева? Я же проводил эту аналогию с Романцевым, но не просчитал, что за ним была мощная спина в лице Старостина.

    Если бы сейчас Романцев пришел в 35 лет в «Спартак», его точно так же сожрали и перемололи бы, как это сделали с Аленичевым. Николай Петрович сказал: «Работай спокойно, твори и ни о чем не думай. Все остальные вопросы на мне», – сказал Рабинер.

    • Аленичев работал в «Спартаке» в 2015-2016 годах.

    Источник: Sports.ru

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