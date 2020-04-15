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  • Рабинер: «Если бы сейчас Романцев пришел в «Спартак» в 35 лет, его бы сожрали, как Аленичева»

Рабинер: «Если бы сейчас Романцев пришел в «Спартак» в 35 лет, его бы сожрали, как Аленичева»

15 апреля 2020, 12:15
5

Журналист Игорь Рабинер рассказал, в чем он ошибся, поддерживая назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Спартака».

«Николай Петрович [Старостин] что-то в Романцеве почувствовал. В чем была моя ошибка, когда я поддерживал вариант назначения Аленичева? Я же проводил эту аналогию с Романцевым, но не просчитал, что за ним была мощная спина в лице Старостина.

Если бы сейчас Романцев пришел в 35 лет в «Спартак», его точно так же сожрали и перемололи бы, как это сделали с Аленичевым. Николай Петрович сказал: «Работай спокойно, твори и ни о чем не думай. Все остальные вопросы на мне», – сказал Рабинер.

  • Аленичев работал в «Спартаке» в 2015-2016 годах.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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vka1970
1586962041
Рабинера самого сожрать надо за лизоблюдство и чинопоклоничество. А Романцева лучше оставить истории.Его успехи неоспоримы и вспоминать о нём в условном наклонении, это сверх тупость персонажа по фамилии Рабинер.
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Vlasovvv51
1586964565
Думаю, что Рабинер прав на все 100, и не стоит обращать на глупости которые пишет Борат, он Г О М И К
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Play
1586964962
Причём здесь сожрали или не сожрали, если результат у Аленичев был кошмарный. Сколько ему нужно было давать? Два, три сезона? Тогда бы чемпионства до сих пор не было, разменяли бы третий десяток.
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Hektor 84
1586988899
Рабинер желтушный писака.
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zigbert
1587036870
Что тут рассуждать если работа Романцева сразу дала результат.
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