АБФФ: «Стартует ли первая лига, зависит от ситуации. Продвигаем, чтобы ее смотрели за рубежом»

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов поговорил по поводу старта первой лиги. Изначально он был намечен на 17 апреля.
– Стартует ли первая лига?
– Все будет зависеть от ситуации. Разберемся в начале недели. Пытаемся продвинуть, чтобы смотрели за рубежом первую лигу.
– Есть разговоры даже про Германию...
– Пытаемся продвинуть.
- Белоруссия – единственная европейская страна, где в условиях пандемии коронавируса профессионально играют в футбол.
- В Белоруссии заражены более 3000 человек.
- По всему миру от инфекции умерло более 118000 человек.
Источник: by.tribuna.com