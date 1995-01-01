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    Медведев: «Зенит» не ведет переговоры о продлении контрактов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением соглашений с футболистами команды.

    «До того момента пока не будет объявлена дата возобновления чемпионата России, «Зенит» ни с кем переговоров о продлении контрактов не вел и вести не будет. Мы понимаем с кем хотим доиграть чемпионат, если он протянется дальше 30 июня. До сих пор не определены временные промежутки трансферных окон, будет ли два или три окна. Так что мы сейчас в режиме ожидания», – сказал Медведев.

    Медведев: «Зенит» рассмотрит возможность продажи Дзюбы? Такого варианта нет»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14213

      bset 26 минут назад

      Игроки разбегутся все - придется обратно из фарм-клубов игроков возвращать. Сочи в ФНЛ, а Зенит во вторую половину таблицы) Хотя о чем это я) Газпром все покроет) В такой ситуации только два варианта, куда бюджетные деньги потратить - на поддержку населения, либо на зарплату футболистам. Думаю, очевидно, что выберет "народное достояние"))

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