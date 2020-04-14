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Медведев: «Зенит» не ведет переговоры о продлении контрактов»

14 апреля 2020, 18:51
1

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением соглашений с футболистами команды.

«До того момента пока не будет объявлена дата возобновления чемпионата России, «Зенит» ни с кем переговоров о продлении контрактов не вел и вести не будет. Мы понимаем с кем хотим доиграть чемпионат, если он протянется дальше 30 июня. До сих пор не определены временные промежутки трансферных окон, будет ли два или три окна. Так что мы сейчас в режиме ожидания», – сказал Медведев.

Медведев: «Зенит» рассмотрит возможность продажи Дзюбы? Такого варианта нет»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (1)
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bset
1586882119
Игроки разбегутся все - придется обратно из фарм-клубов игроков возвращать. Сочи в ФНЛ, а Зенит во вторую половину таблицы) Хотя о чем это я) Газпром все покроет) В такой ситуации только два варианта, куда бюджетные деньги потратить - на поддержку населения, либо на зарплату футболистам. Думаю, очевидно, что выберет "народное достояние"))
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