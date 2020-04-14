Медведев: «Зенит» не ведет переговоры о продлении контрактов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением соглашений с футболистами команды.

«До того момента пока не будет объявлена дата возобновления чемпионата России, «Зенит» ни с кем переговоров о продлении контрактов не вел и вести не будет. Мы понимаем с кем хотим доиграть чемпионат, если он протянется дальше 30 июня. До сих пор не определены временные промежутки трансферных окон, будет ли два или три окна. Так что мы сейчас в режиме ожидания», – сказал Медведев.

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