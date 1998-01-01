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    «Ливерпуль» готов побороться с «МЮ» за Сумаре

    Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре попал в сферу интересов «Ливерпуля».

    Английский клуб уже вступил в контакт с представителями футболиста и намерен перехватить игрока у «Манчестер Юнайтед». Также с предложением по трансферу Сумаре обратился «Ньюкасл», который уже предлагал за него 35 миллионов фунтов стерлингов в январе. Ожидается, что стоимость футболиста летом может снизиться, так как «Лилль» будет вынужден искать средства, чтобы покрыть убытки, вызванные коронавирусом.

    Зимой Сумаре интересовались также «Тоттенхэм», «Реал», «Валенсия» и «Наполи», в августе этого года сообщалось, что игрок привлек «Спартак».

    • В текущем сезоне хавбек провел за «Лилль» 30 матчей и сделал один ассист.
    • Рыночная стоимость Сумаре – 24,5 миллиона евро.

    Источник: Daily Star

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