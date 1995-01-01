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    «Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна конкурентам по АПЛ

    «Тоттенхэм» не хочет продавать нападающего Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» либо любой другой клуб-конкурент из АПЛ.

    Ранее сообщалось, что президент лондонцев Дэниэл Леви готов оформить трансфер игрока в Юнайтед» за 200 миллионов фунтов стерлингов, поскольку клуб имеет долги и испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. Также Кейном интересуется мадридский «Реал».

    • Кейн в текущем сезоне провел за «Тоттенхэм» 25 матчей, забил 17 мячей и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость англичанина 120 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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