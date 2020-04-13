«Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна конкурентам по АПЛ

«Тоттенхэм» не хочет продавать нападающего Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» либо любой другой клуб-конкурент из АПЛ.

Ранее сообщалось, что президент лондонцев Дэниэл Леви готов оформить трансфер игрока в Юнайтед» за 200 миллионов фунтов стерлингов, поскольку клуб имеет долги и испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. Также Кейном интересуется мадридский «Реал».