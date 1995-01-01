Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    «Лацио»: «Наши игроки остаются дома, но есть замечательные фото, как Роналду тренируется на поле. Он в преференциальном положении»

    Директор «Лацио» по коммуникациям Артуро Диаконале заметил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в отличие от других игроков Серии А, имеет возможность тренироваться на поле. В Италии карантин по коронавирусу.

    «Игроки «Лацио» остались дома. С другой стороны, я видел несколько замечательных фотографий тренировок Криштиану Роналду на футбольном поле. Другие спокойно тренируются за границей, а мы не можем.

    Я думаю, что он в преференциальном положении, потому что лучшие спортсмены должны оставаться в форме, но те, кто остаются в Италии, не имели этого преимущества», — приводит слова Диаконале «Матч ТВ» со ссылкой на эфир Radiosei.

    • Серию А могут возобновить в мае.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 108000 человек.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      кто там 43 минуты назад

      Он тренировался в Португалии, а не в Италии.

      Идиот.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76057
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru