«Лацио»: «Наши игроки остаются дома, но есть замечательные фото, как Роналду тренируется на поле. Он в преференциальном положении»

Директор «Лацио» по коммуникациям Артуро Диаконале заметил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в отличие от других игроков Серии А, имеет возможность тренироваться на поле. В Италии карантин по коронавирусу.

«Игроки «Лацио» остались дома. С другой стороны, я видел несколько замечательных фотографий тренировок Криштиану Роналду на футбольном поле. Другие спокойно тренируются за границей, а мы не можем.

Я думаю, что он в преференциальном положении, потому что лучшие спортсмены должны оставаться в форме, но те, кто остаются в Италии, не имели этого преимущества», — приводит слова Диаконале «Матч ТВ» со ссылкой на эфир Radiosei.