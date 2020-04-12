Экс-игрок «ПСЖ» Ротен: «В 2017 году Мбаппе и «Реал» почти договорились»

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен рассказал, что форвард команды Килиан Мбаппе в 2017 году мог перейти не в парижский клуб, а в мадридский «Реал». Стороны почти договорились.

«Я знаю из достоверных источников, что Мбаппе и «Реал» почти договорились между собой. Но в итоге его отъезд в Мадрид был отложен», – цитирует Ротена Sportbox со ссылкой на RMC Sport.