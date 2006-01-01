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    Экс-игрок «ПСЖ» Ротен: «В 2017 году Мбаппе и «Реал» почти договорились»

    Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен рассказал, что форвард команды Килиан Мбаппе в 2017 году мог перейти не в парижский клуб, а в мадридский «Реал». Стороны почти договорились.

    «Я знаю из достоверных источников, что Мбаппе и «Реал» почти договорились между собой. Но в итоге его отъезд в Мадрид был отложен», – цитирует Ротена Sportbox со ссылкой на RMC Sport.

    • В текущем сезоне 21-летний Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов.
    • Контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

    Источник: Sportbox

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