Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    ESPN: в парагвайское тюрьме для Роналдиньо устроили прощальное барбекю

    Заключeнные, отбывающие наказание в тюрьме Асунсьона, эмоционально отреагировали на перевод бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо под домашний арест.

    По информации ESPN, футболиста провожали со слезами на глазах, а на прощание приготовили для него барбекю.

    Бразилец, в свою очередь, пообещал, что еще навестит заключенных до возвращения на родину.

    Ранее сообщалось, что Роналдиньо выплатил залог в размере 1,6 миллиона долларов и теперь будет жить в гостинице.

    Спортсмена и его брата арестовали по обвинению в использовании поддельных документов.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +268

      Ziklop 1 час назад

      Заценили его футбольные таланты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2399

      playsh 9 часов назад

      Слава господи,обошлось.Такую жемчужину,как Рональдиньо,беречь надо.Это же достояние Бразилии.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76005
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru