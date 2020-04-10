ESPN: в парагвайское тюрьме для Роналдиньо устроили прощальное барбекю

Заключeнные, отбывающие наказание в тюрьме Асунсьона, эмоционально отреагировали на перевод бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо под домашний арест.
По информации ESPN, футболиста провожали со слезами на глазах, а на прощание приготовили для него барбекю.
Бразилец, в свою очередь, пообещал, что еще навестит заключенных до возвращения на родину.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо выплатил залог в размере 1,6 миллиона долларов и теперь будет жить в гостинице.
Спортсмена и его брата арестовали по обвинению в использовании поддельных документов.
Источник: ESPN