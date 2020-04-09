«Рома» хочет продлить аренду Мхитаряна еще на один сезон

«Рома» хочет сохранить в составе полузащитника Генриха Мхитаряна, но не готова платить за него требуемые 25 миллионов евро.

В связи с этим, как сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato, римский клуб намерен предложить «Арсеналу» вариант с продлением аренды армянина еще на один сезон.

Впрочем, лондонцы вряд ли будут в этом заинтересованы, поскольку через год истекает контракт 31-летнего хавбека и он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.