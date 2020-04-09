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    «Рома» хочет продлить аренду Мхитаряна еще на один сезон

    «Рома» хочет сохранить в составе полузащитника Генриха Мхитаряна, но не готова платить за него требуемые 25 миллионов евро.

    В связи с этим, как сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato, римский клуб намерен предложить «Арсеналу» вариант с продлением аренды армянина еще на один сезон.

    Впрочем, лондонцы вряд ли будут в этом заинтересованы, поскольку через год истекает контракт 31-летнего хавбека и он станет свободным агентом.

    В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: Football Italia

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    09.04.2020 22:48
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