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    Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдeт «Газпром», найдeтся богатый человек»

    Телекомментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что «Зенит» на сегодняшний день достаточно привлекательный проект, который будет интересен инвесторам в случае прекращения финансирования клуба со стороны «Газпрома».

    «Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли «Газпром». Всегда кто-то придeт на смену. Сейчас «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдeт «Газпром», найдeтся богатый человек. «Зенит» – это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает», – сказал Орлов.

    • «Зенит» – пятикратный чемпион России. Еще раз команда выигрывала золотые медали в эпоху СССР.
    • В 2008 году петербуржцы становились обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2020 22:37
    Комментарии38
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      Рейтинг: +5451

      paracetamol 2 часа назад

      Да не уйдет он, не бэ Гена, кто его отпустит?

      0
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      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Я очень сильно удивился , когда узнал на Бомбардире , что многие петербуржцы , до эпохи Газпрома, вообще не знали ( или не хотели знать ) о существовании ЗЕНИТА. Люди наверно любят только победителей , власть ? Бог с ними.
      Это я о бренде Зенит. Данный ФК ассоциируется с властью , с Единой Россией, с друзьями великого обнулённого, ну какая тут нахер народная любовь ??? Сменится власть ( рано или поздно ), друзья за бугор свалят ( если повезёт ) или в места не столь отдалённые и что от этого бренда останется ?
      За Спартак болею 50 лет. Начало положил мой дед , потом отец передал , я сыну и внучку. Семейная династия !!! Мы вместе с клубом и в радостях и в горе. 15 лет без титулов , но мы верили и ждали !!!
      Вот Спартак это бренд , который стоит на любви и преданности народа , а вот как после ухода денег Газпрома в Зените пойдёт , большой вопрос ???

      -1
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      Рейтинг: +4556

      alp > Alekxei Z. 53 минуты назад

      ты не в теме, чувак. не позорься.. особенно смешно выглядишь про спартак

      -1
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      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. > alp 23 минуты назад

      Чувак, смешно что ваш Зенит нах никому не нужен.
      Не Миллеру , ни Роттенбергам, вы повод деньги пиз...ть, только и всего.
      Ваш бренд - БОМЖЫ !!
      Ни чего личного , чувак !!!

      0
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      Рейтинг: +4556

      alp > Alekxei Z. 1 минуту назад

      воо поперло спартаковское )))) Этот "никому не нужный Зенит" регулярно натягивает твой нородный спартак..

      0
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 2 часа назад

      Ключевая фраза " останется ли Газпром". А вот найдется ли богатый человек способный на ветер деньги выбрасывать? Это большой вопрос. У Гены походу поджилки затряслись. Дурь какую то несет про раскрученный бренд. Газпром в Европе раскрученный бренд, а вот зенит сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +342

      моэм 4 часа назад

      Торпедо Москва - даже сейчас звучит круче зенита...и где они?...у зенита будет та же дорога...я так думаю.

      1
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      Рейтинг: +4556

      alp > моэм 51 минуту назад

      шо, у торпеды 2 куефа и суперкубка??? вау!!!!!

      0
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      Рейтинг: +680

      СвинкаСправедливости 5 часов назад

      Да что ты такое говоришь? Наверное, равноценный найдётся ещё, да?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4492

      Viper for CSKA 6 часов назад

      Ерунда это всё, большинство наших клубов просто не способны жить без гос финансирования. И Зенит в их числе. Все их успехи связаны с финансовой поддержкой Газпрома. У них нет грамотного менеджмента: годами выбрасывают деньги на ветер на трансферном рынке. У них не работает академия, от слова совсем. При этом питерцы, как и все наши, регулярно лажают в Европе со всеми своими бюджетами. Уже годами кризисный Шальке с тренером дебютантом вышел в плей офф ЛЧ, участвуя в турнире впервые за несколько лет. А что сделал Зенит? Занял четвертое место в самой ровной группе без грандов. А Газпром то значительно больше денег Зениту даёт. Ну и какая может быть у Зенита репутация в Европе? Плюс Газпром - это Газпроммедиа, Матч ТВ, где Зениту, давайте честно, постоянно создают положительный образ, систематически его там поддерживают теми или иными способами, пытаясь поднять бренд, что логично. А ещё есть такой фактор, как Газпром Арена, за которую клуб Зенит не заплатил ни копейки. Что будет со всем этим? Неясно.
      Поэтому, если только сверху не пойдет команда, как у нас и бывает, никто в это впрягаться не будет, купят клуб заграницей, что всегда и делали.

      3
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      ...
      Рейтинг: +140

      AleSan4es > Viper for CSKA 2 часа назад

      Тебя сейчас заклюют бакланоголовые) те которые до сих пор думаю что зенит что то может без газпрома))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1927

      Axe111 10 часов назад

      Позорище

      1
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      Рейтинг: +2106

      alarm 10 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      стыдно за рылов! зенит оторвёт с руками кто угодно, тем более, что цена не столь высокая, как за челси всякие, и в двадцатке рейтинга уефа постоянно были, в отличие от позорных хряков с их 108 местом! федунятник в 2022 развалится, когда его кинет лукойл, и клуп спортаг сможет купить любой, кто поищет мелочь в карманах. позор!

      -5
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      Рейтинг: +2245

      mutabor0992 10 часов назад

      Походу Геша совсем ку-ку...Никто в здравом уме такие деньги тратить не будет.Если только эти деньги не ХАЛЯВА!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8574

      ufos73 11 часов назад

      Пусть Орлов назовет хоть одного дурака, который будет выкидывать на помойку 150-200 лямов в год.К 25 году вся питерская шайка должна уйти, а вмести с ними и Зина канет в историю...

      5
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      Рейтинг: +10112

      KLIM777 > ufos73 10 часов назад

      Идиот, помимо Газпрома у Зенита масса других спонсоров. Их доход от ЛЧ без прав на телетрансляцию и билеты составил чуть больше 42 млн. евро. В то время. как у Спартака 300 тысяч. Еще и билеты.

      Да, если уйдет Газпром, то просто покупки будут не такими роскошными, как Малком.

      К 25 году Спартак будет во владении болельщиков и тогда посмотрим, как вы будете собирать бабки на проезд футболистам.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2245

      mutabor0992 > KLIM777 10 часов назад

      Что ты сравниваешь хер с морковкой???При чем тут Спартак?И кого можно купить за 42 ляма?И это еще не все вопросы...Так что дятел тут ты!!!

      3
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      Рейтинг: +8574

      ufos73 > KLIM777 10 часов назад

      На такую ересь даже отвечать не охота... Газпозор и его дочки, по официальным (для дураков) данным спонсирует Зину на 80%, кроме зины он взял на баланс 2 и молодежку, всякие ТВ и другие способы по отмыву гос бабла...
      И только дурачок может верить, что Федун отдаст акции на несколько сотен лямов просто так... Ни кому ни чего он не отдаст. Придет время и продаст другим.
      А вот Зину газик сможет спихнуть тока в бюджет города, ни кому она такая прожорливая не нужна!

      4
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      Рейтинг: +10112

      KLIM777 > ufos73 9 часов назад

      Так он над вами и орет ваш Федун, чтобы вы его не гнобили. Кто сказал. что я в это поверил, это слова вашего главного троля.

      Да да бюджет города)) Сди в своем москвабаде и молись, чтобы в ФНЛ не вылетели

      1
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      ...
      Рейтинг: +10112

      KLIM777 > mutabor0992 9 часов назад

      Ты че там с куя упал? Недоразвитый имбецил. На 42 ляма можно тебя купить, посадить в говновозку и катать по городу, как самого опущенного.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2245

      mutabor0992 > KLIM777 9 часов назад

      Слышь ты петушара!Кто тебе разрешил из-за щеки вынуть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2245

      mutabor0992 > KLIM777 9 часов назад

      Дебил тут ты, раз понять не моГешь,что на 42 ляма футболера покупать нужно...А не хамить и блистать скудоумием.Осел.

      2
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      Рейтинг: +10112

      KLIM777 > mutabor0992 9 часов назад

      слышь, алкашка озабоченная причем ту 42 ляма? Иди опохмелись клоун, Зенит заработал свыше 45 млн евро на ЛЧ. Че масть обосаная скажешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1986

      general.lizyukov > KLIM777 9 часов назад

      Имя, сестра, имя!!! (С)
      Перечисли нам этих загадочных спонсоров, не забыв назвать их вклад в бюджет клуба.
      Херню пороть не надо, мы отлично помним, что было с командой, каких "высот" она достигала, пока не было "народного достояния" в спонсорах. А потом - раз! - и тридцатку за Данни отдали. Просто так перекупили у конкурента ведущего игрока, с.ки. Маркетинг по-питерски, матьих. Хорошо хоть Мигель оказался полезным, как и Толик. А вот Халк с Витселем - мимо. 100 лямов на ветер. И никто не виноват, чемпионством прикрываются. Позорище, Рубин при намного меньших затратах чемпионом стал. Коняшки с паровозами намного эффективней вытупают. А тут самый большой бюджет, админресурс - и всего успехов только чемпионство.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2245

      mutabor0992 > KLIM777 7 часов назад

      Если откинуть все эмоции и оскорбления...Скажу что, скорее всего ты: плохо считаешь,не разбираешься в футболе и вообще, твой фанатизм мешает тебе объективно оценивать факты ...Как то так.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2245

      mutabor0992 > KLIM777 7 часов назад

      Да кстати бесплатный совет, сыграй с друганами в фут.менеджер или в fifa(в режиме менеджера)...Потренируйся.

      2
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      ...
      Рейтинг: +680

      СвинкаСправедливости > KLIM777 5 часов назад

      Такое ощущение, что это ежегодный стабильный доход, который обеспечен каким-то отличным от Газпрома спонсором. Нет, это деньги, вырученные за выход в ЛЧ по итогам сезона, и за выступление в турнире.
      Достаточно просто не попасть в турнир по итогам сезона и все доходы пропадут.

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