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  • Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдeт «Газпром», найдeтся богатый человек»

Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдeт «Газпром», найдeтся богатый человек»

9 апреля 2020, 22:37
55

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что «Зенит» на сегодняшний день достаточно привлекательный проект, который будет интересен инвесторам в случае прекращения финансирования клуба со стороны «Газпрома».

«Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли «Газпром». Всегда кто-то придeт на смену. Сейчас «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдeт «Газпром», найдeтся богатый человек. «Зенит» – это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает», – сказал Орлов.

  • «Зенит» – пятикратный чемпион России. Еще раз команда выигрывала золотые медали в эпоху СССР.
  • В 2008 году петербуржцы становились обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (55)
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vmonomah17
1586463370
Уйдет газпром и зенит повторит судьбу анжи. Обычный денежный мешок, у которого есть болельщики пока клуб побеждает.
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general.lizyukov
1586464186
Ни у одного богатого человека в здравом уме не найдется идиотской мысли брать эту помойку на баланс. При таких вливаниях такие отвратительные результаты. Дайте бюджет Зенита Аяксу - он будет ЛЧ каждый год брать.
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titata
1586465869
и тут Остапа понесло******
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ufos73
1586467325
Пусть Орлов назовет хоть одного дурака, который будет выкидывать на помойку 150-200 лямов в год.К 25 году вся питерская шайка должна уйти, а вмести с ними и Зина канет в историю...
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Viper for CSKA
1586485218
Ерунда это всё, большинство наших клубов просто не способны жить без гос финансирования. И Зенит в их числе. Все их успехи связаны с финансовой поддержкой Газпрома. У них нет грамотного менеджмента: годами выбрасывают деньги на ветер на трансферном рынке. У них не работает академия, от слова совсем. При этом питерцы, как и все наши, регулярно лажают в Европе со всеми своими бюджетами. Уже годами кризисный Шальке с тренером дебютантом вышел в плей офф ЛЧ, участвуя в турнире впервые за несколько лет. А что сделал Зенит? Занял четвертое место в самой ровной группе без грандов. А Газпром то значительно больше денег Зениту даёт. Ну и какая может быть у Зенита репутация в Европе? Плюс Газпром - это Газпроммедиа, Матч ТВ, где Зениту, давайте честно, постоянно создают положительный образ, систематически его там поддерживают теми или иными способами, пытаясь поднять бренд, что логично. А ещё есть такой фактор, как Газпром Арена, за которую клуб Зенит не заплатил ни копейки. Что будет со всем этим? Неясно. Поэтому, если только сверху не пойдет команда, как у нас и бывает, никто в это впрягаться не будет, купят клуб заграницей, что всегда и делали.
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моэм
1586491454
Торпедо Москва - даже сейчас звучит круче зенита...и где они?...у зенита будет та же дорога...я так думаю.
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Hektor 84
1586496926
Ключевая фраза " останется ли Газпром". А вот найдется ли богатый человек способный на ветер деньги выбрасывать? Это большой вопрос. У Гены походу поджилки затряслись. Дурь какую то несет про раскрученный бренд. Газпром в Европе раскрученный бренд, а вот зенит сомневаюсь.
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BANNIKOV1970
1586508006
зенит на куй накрученный,не долго осталось
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Spartak Piter
1586519452
Зенит это олицетворения нашей власти в футболе. Антинародное правительство уйдет и зенита не будет. Будет снесен как памятник ворам, гомосекам и уродам.
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житель СПб
1586535538
Как же много здесь людей, ненавидящих Зенит! С грязными языками, видимо, родители их, увы, плохо воспитывали... При том, что сам по себе Зенит ничем не хуже, а в чем-то лучше многих российских клубов. Газпром? Да пол Лиги на олигархах держится, так нет, придрались к Зениту! Что, извечная ненависть "скромных" москвичей к ленинградскому-питерскому клубу? Осмелившемуся их потеснить на верхней ступеньке? Слушайте, ну люблю и уважаю я наш российский народ! Он в среднем не такой мелкий и гадостный, как некоторые комментаторы! НЕ случайно, ведь именно у Зенита больше всего болельщиков в России, и именно по всей России?! Заканчивайте уже заниматься распространением гадостей! Я люблю и уважаю также и Спартак, и ЦСКА, и Краснодар, и... Пусть наш футбол развивается, это на радость всем.
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