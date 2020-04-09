Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдeт «Газпром», найдeтся богатый человек»

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что «Зенит» на сегодняшний день достаточно привлекательный проект, который будет интересен инвесторам в случае прекращения финансирования клуба со стороны «Газпрома».

«Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли «Газпром». Всегда кто-то придeт на смену. Сейчас «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдeт «Газпром», найдeтся богатый человек. «Зенит» – это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает», – сказал Орлов.