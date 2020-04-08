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    Газизов: «Будет очень хороший вариант, если РПЛ возобновится в конце июня»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб отправил по домам легионеров. Известно: РПЛ не возобновится раньше 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    «Что касается иностранцев, то мы их отпустили домой до 30 мая. Будет очень хороший вариант, если чемпионат начнется в конце июня. Если легионеры не смогут прилететь из-за карантина, то будем заканчивать чемпионат с российскими футболистами. Ничего страшного», – приводит слова Газизова бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    • По всему миру от инфекции умерло более 79000 человек.
    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
    • Сезон приостановили в марте.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    08.04.2020 01:03
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