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  • Журналист Харрис: ФИФА не будет возобновлять расследование в отношении Катара и России после заявления Минюста США

Журналист Харрис: ФИФА не будет возобновлять расследование в отношении Катара и России после заявления Минюста США

7 апреля 2020, 17:15

ФИФА не собирается возобновлять расследование в отношении Катара и России после новых заявлений о взяточничестве, опубликованных Министерством юстиции США, сообщает журналист Роб Харрис в твиттере.

  • Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором среди прочего говорится о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.
  • В документе утверждается, что несколько членов исполкома ФИФА получили взятки за поддержку российской заявки. Аналогичные обвинения в документе есть и в отношении Катара, который примет ЧМ-2022.

Песков: «Россия получила право на проведение ЧМ-2018 абсолютно законно, а не за взятки»

Источник: твиттер Роба Харриса
Чемпионат мира
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