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    Журналист Харрис: ФИФА не будет возобновлять расследование в отношении Катара и России после заявления Минюста США

    ФИФА не собирается возобновлять расследование в отношении Катара и России после новых заявлений о взяточничестве, опубликованных Министерством юстиции США, сообщает журналист Роб Харрис в твиттере.

    • Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором среди прочего говорится о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.
    • В документе утверждается, что несколько членов исполкома ФИФА получили взятки за поддержку российской заявки. Аналогичные обвинения в документе есть и в отношении Катара, который примет ЧМ-2022.

    Песков: «Россия получила право на проведение ЧМ-2018 абсолютно законно, а не за взятки»

    Источник: твиттер Роба Харриса

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    07.04.2020 17:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1317

      Genz 7 апреля, 17:47

      Абрамович за один день договорился с Блаттером, что чм проведут в России. Цена вопроса ...?

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