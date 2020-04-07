Журналист Харрис: ФИФА не будет возобновлять расследование в отношении Катара и России после заявления Минюста США

ФИФА не собирается возобновлять расследование в отношении Катара и России после новых заявлений о взяточничестве, опубликованных Министерством юстиции США, сообщает журналист Роб Харрис в твиттере.

Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором среди прочего говорится о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

В документе утверждается, что несколько членов исполкома ФИФА получили взятки за поддержку российской заявки. Аналогичные обвинения в документе есть и в отношении Катара, который примет ЧМ-2022.

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