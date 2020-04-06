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    Пловчиха Ефимова: «Со мной пытался познакомиться футболист «Ювентуса»

    Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова во время прямого эфира во «ВКонтакте» рассказала о своем отношении к футболу.

    «Симпатизирую ли я какой-то футбольной команде? С футболом у меня все плохо (смеется). Смотрела футбол первый раз в жизни, только когда чемпионат мира проходил в России.

    Кто из известных спортсменов пытался со мной познакомиться? Не буду раскрывать все тайны. Многие, из разных стран и из разных видов спорта. Очень много хоккеистов, теннисистов, футболисты были тоже, но не из российских клубов, «Ювентус» вроде. Из легкой атлетики тоже», – сказала Ефимова.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2020 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 апреля 2020, 16:57

      Теперь ждать когда ЧМ пройдет у нас, придется долго. Второй раз посмотришь лет через 100.

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