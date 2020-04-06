Пловчиха Ефимова: «Со мной пытался познакомиться футболист «Ювентуса»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова во время прямого эфира во «ВКонтакте» рассказала о своем отношении к футболу.

«Симпатизирую ли я какой-то футбольной команде? С футболом у меня все плохо (смеется). Смотрела футбол первый раз в жизни, только когда чемпионат мира проходил в России.

Кто из известных спортсменов пытался со мной познакомиться? Не буду раскрывать все тайны. Многие, из разных стран и из разных видов спорта. Очень много хоккеистов, теннисистов, футболисты были тоже, но не из российских клубов, «Ювентус» вроде. Из легкой атлетики тоже», – сказала Ефимова.