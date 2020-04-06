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  • Пловчиха Ефимова: «Со мной пытался познакомиться футболист «Ювентуса»

Пловчиха Ефимова: «Со мной пытался познакомиться футболист «Ювентуса»

6 апреля 2020, 18:40
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова во время прямого эфира во «ВКонтакте» рассказала о своем отношении к футболу.

«Симпатизирую ли я какой-то футбольной команде? С футболом у меня все плохо (смеется). Смотрела футбол первый раз в жизни, только когда чемпионат мира проходил в России.

Кто из известных спортсменов пытался со мной познакомиться? Не буду раскрывать все тайны. Многие, из разных стран и из разных видов спорта. Очень много хоккеистов, теннисистов, футболисты были тоже, но не из российских клубов, «Ювентус» вроде. Из легкой атлетики тоже», – сказала Ефимова.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Ювентус
Комментарии (2)
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zigbert
1586267833
Теперь ждать когда ЧМ пройдет у нас, придется долго. Второй раз посмотришь лет через 100.
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