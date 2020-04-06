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    Азмун: «Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своем отношении к форварду «Сочи» Александру Кокорину.

    «Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Он мне как старший брат. Надеюсь, Саша будет хорошо играть за «Сочи». Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России. Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в «Зените», – сказал Азмун в прямом эфире с журналисткой Марией Командной в инстаграме.

    • Кокорин ушел в аренду в «Сочи» в феврале.
    • В его активе три гола и один ассист в четырех матчах в составе южан.
    • Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.

    Азмун – об интересе «Наполи»: «Посмотрим, что будет. Я люблю «Зенит»

    Источник: Инстаграм Сердара Азмуна

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    06.04.2020 07:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 6 апреля 2020, 16:41

      Азмун не уходи!!!

      1
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      Рейтинг: +4

      korovindanilnth 6 апреля 2020, 14:38

      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- https://bitu.ir/qfRPKf

      0
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      Рейтинг: +940

      New Life 6 апреля 2020, 14:27

      Обнулись !

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 апреля 2020, 13:43

      А что напали-то? Он, может, хороший, только дурачок. Бывает. Такие могут вляпаться во что угодно.

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      Рейтинг: +8028

      nik55 6 апреля 2020, 13:19

      сладкая парочка ?????

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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 6 апреля 2020, 11:31

      Погуляли вместе, Саша поводил по злачным местам.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 10:25

      Просто нормальные люди тебе еще не попадались

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2020, 08:03

      Кокорин оказался безвольным человеком, он теперь слуга двух господ,
      принеси, подай, пошел нх. Что будет дальше, посмотрим.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > solodealer 6 апреля 2020, 10:23

      Тупость и быдлость у Коки на роже написана....

      1
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