Азмун: «Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своем отношении к форварду «Сочи» Александру Кокорину.

«Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Он мне как старший брат. Надеюсь, Саша будет хорошо играть за «Сочи». Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России. Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в «Зените», – сказал Азмун в прямом эфире с журналисткой Марией Командной в инстаграме.

Кокорин ушел в аренду в «Сочи» в феврале.

В его активе три гола и один ассист в четырех матчах в составе южан.

Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.

Азмун – об интересе «Наполи»: «Посмотрим, что будет. Я люблю «Зенит»