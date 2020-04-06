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  • Азмун: «Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России»

Азмун: «Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России»

6 апреля 2020, 07:43
11

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своем отношении к форварду «Сочи» Александру Кокорину.

«Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Он мне как старший брат. Надеюсь, Саша будет хорошо играть за «Сочи». Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России. Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в «Зените», – сказал Азмун в прямом эфире с журналисткой Марией Командной в инстаграме.

  • Кокорин ушел в аренду в «Сочи» в феврале.
  • В его активе три гола и один ассист в четырех матчах в составе южан.
  • Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.

Азмун – об интересе «Наполи»: «Посмотрим, что будет. Я люблю «Зенит»

Источник: Инстаграм Сердара Азмуна
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Азмун Сердар
Комментарии (11)
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vladimir-7
1586149438
Кокорин оказался безвольным человеком, он теперь слуга двух господ, принеси, подай, пошел нх. Что будет дальше, посмотрим.
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Hektor 84
1586157912
Просто нормальные люди тебе еще не попадались
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Ziklop
1586161868
Погуляли вместе, Саша поводил по злачным местам.
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nik55
1586168383
сладкая парочка ?????
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Бриг
1586169786
А что напали-то? Он, может, хороший, только дурачок. Бывает. Такие могут вляпаться во что угодно.
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New Life
1586172477
Обнулись !
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korovindanilnth
1586173081
Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- https://bitu.ir/qfRPKf
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fhnv
1586180476
Азмун не уходи!!!
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