Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Первый тренер Роналду Понтес: «Пауза позволит Криштиану перезарядить батарейки и сохранить желание играть»

Первый тренер Роналду Понтес: «Пауза позволит Криштиану перезарядить батарейки и сохранить желание играть»

5 апреля 2020, 14:35
1

Первый тренер форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Леонель Понтес убежден, что приостановка сезона из-за пандемии коронавируса пойдет португальцу на пользу. Сейчас игрок находится на родной Мадейре.

«Сейчас будущее непредсказуемо для всех. Но эта пауза, особенно в его возрасте, позволит Криштиану перезарядить батарейки, сохранить голод и желание играть. Самое невероятное — это не то, что Роналду так хорош в свои 35 лет, а его постоянство.

Он играет на высшем уровне в течение нескольких лет, меняя страны, команды и даже позиции. В «Юве» он пережил период адаптации к новой культуре и новым товарищам. Сейчас он полностью доволен, это счастье помогает ему быть эффективным и забивать мячи», – приводит слова Понтеса «Матч ТВ» со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

  • Сезон Серии А планируют возобновить в мае.
  • В текущем сезоне Роналду провел 32 матча, забил 25 голов, сделал четыре результативных паса.
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Португалия. Примейра Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1586127042
Ну как не первому трЭнеру знать о таких вещах...Ща кто то заднеприводному зарядит!Главное чтобы + и - не перепутал!!!)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+