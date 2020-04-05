Первый тренер Роналду Понтес: «Пауза позволит Криштиану перезарядить батарейки и сохранить желание играть»

Первый тренер форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Леонель Понтес убежден, что приостановка сезона из-за пандемии коронавируса пойдет португальцу на пользу. Сейчас игрок находится на родной Мадейре.

«Сейчас будущее непредсказуемо для всех. Но эта пауза, особенно в его возрасте, позволит Криштиану перезарядить батарейки, сохранить голод и желание играть. Самое невероятное — это не то, что Роналду так хорош в свои 35 лет, а его постоянство.

Он играет на высшем уровне в течение нескольких лет, меняя страны, команды и даже позиции. В «Юве» он пережил период адаптации к новой культуре и новым товарищам. Сейчас он полностью доволен, это счастье помогает ему быть эффективным и забивать мячи», – приводит слова Понтеса «Матч ТВ» со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.