Кокорин: «Я читал только три книги»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин не стал скрывать, что прочитал в жизни всего три книги. За советом по вопросу «Что почитать?» форвард рекомендовал обратиться к своему бывшему партнеру.
«Посоветовать книгу? Это вы не по адресу. Я читал только три, и то потому, что мне их рекомендовали. Попросите Федора Смолова, он много читает», – цитирует игрока «Спорт-Экспресс» со ссылкой на инстаграм-эфир.
- Кокорин принадлежит «Зениту».
- В текущем сезоне РПЛ игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
- «Сочи» в РПЛ идет 12-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»