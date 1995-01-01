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    Кокорин: «Я читал только три книги»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин не стал скрывать, что прочитал в жизни всего три книги. За советом по вопросу «Что почитать?» форвард рекомендовал обратиться к своему бывшему партнеру.

    «Посоветовать книгу? Это вы не по адресу. Я читал только три, и то потому, что мне их рекомендовали. Попросите Федора Смолова, он много читает», – цитирует игрока «Спорт-Экспресс» со ссылкой на инстаграм-эфир.

    • Кокорин принадлежит «Зениту».
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
    • «Сочи» в РПЛ идет 12-м.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1602

      Александ1982 13 минут назад

      книги назывались Забор, Подъезд и Гараж- надписи краской!)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      infolexa 15 минут назад

      Кокоша истенное дерьмо малообразованный тупой напыщенный говноед

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      GreyDM 23 минуты назад

      Кокорин:"Я Каштанку читал-хошь за ж..пу укушу"(с) ("Властелин Колец". перевод Гоблина)

      3
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      Рейтинг: +2420

      Давид59 30 минут назад

      Смело однако. Знал ведь, что прикладываться над ним будут. Ну что ж, это его выбор. По-русски это пофигизм называется.

      0
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      Рейтинг: +1086

      FENIX-SL 36 минут назад

      такие тут шутники
      аххахахаха
      считает деньги он точно лучше вас

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      vingor 42 минуты назад

      Букварь, Уголовный кодекс и Зеленую

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16064

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      И то только до четвёртой страницы. )

      2
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      Рейтинг: +403

      diemens74 42 минуты назад

      Букварь, трудовую книжку и третью.

      2
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      Рейтинг: +19232

      пьяныйхоровод 49 минут назад

      А те кто младше 30-ти лет сейчас вообще читают что-нибудь не с экранов своих гаджетов ?

      1
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      Рейтинг: +1600

      rash1959 55 минут назад

      1) Азбука
      2) Букварь
      3)Уголовный кодекс

      3
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      ...
      Рейтинг: +227

      GreyDM > rash1959 49 минут назад

      думаешь в азбуку не въехал и решил букварём закрепить?

      3
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