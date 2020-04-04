Кокорин: «Я читал только три книги»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин не стал скрывать, что прочитал в жизни всего три книги. За советом по вопросу «Что почитать?» форвард рекомендовал обратиться к своему бывшему партнеру.

«Посоветовать книгу? Это вы не по адресу. Я читал только три, и то потому, что мне их рекомендовали. Попросите Федора Смолова, он много читает», – цитирует игрока «Спорт-Экспресс» со ссылкой на инстаграм-эфир.