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Кокорин: «Я читал только три книги»

4 апреля 2020, 20:51
35

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин не стал скрывать, что прочитал в жизни всего три книги. За советом по вопросу «Что почитать?» форвард рекомендовал обратиться к своему бывшему партнеру.

«Посоветовать книгу? Это вы не по адресу. Я читал только три, и то потому, что мне их рекомендовали. Попросите Федора Смолова, он много читает», – цитирует игрока «Спорт-Экспресс» со ссылкой на инстаграм-эфир.

  • Кокорин принадлежит «Зениту».
  • В текущем сезоне РПЛ игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
  • «Сочи» в РПЛ идет 12-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (35)
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GreyDM
1586024361
«Посоветовать книгу? Это вы не по адресу. Я читал только три, и то потому, что мне на зоне надо было чем-то время убить."
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Черкизовский Кот
1586026986
- Вот выйду на пенсию - закончу вторую книгу. - Вы пишите книги? - Нет, читаю.
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rash1959
1586027307
1) Азбука 2) Букварь 3)Уголовный кодекс
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vingor
1586028137
Букварь, Уголовный кодекс и Зеленую
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GreyDM
1586029229
Кокорин:"Я Каштанку читал-хошь за ж..пу укушу"(с) ("Властелин Колец". перевод Гоблина)
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infolexa
1586029724
Кокоша истенное дерьмо малообразованный тупой напыщенный говноед
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ufos73
1586031110
12 стульев, Петушок золотой гребешок. и?
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JTherry
1586035287
по лицу вижу, что врешь, Кока... все три - были аудиокнигами))
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Lester84
1586035320
Оно и видно
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алдан2014
1586066211
Тути добавить нечего.Дегенерат.Читал бы побольше,смотришь в Европе бы играл
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