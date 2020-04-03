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    Дзюба: «Призывы аннулировать сезон – это подло и некрасиво»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что национальные чемпионаты сезона-2019/20 необходимо доиграть как только появится соответствующая возможность.

    «Я думаю, что чемпионаты будут доиграны. Если только не затянется прям настолько уж все... Нужно исходить чисто логически – чемпионаты обязаны быть доиграны в любом случае, ведь телевизионные права уже были оплачены, а это миллионы евро, если говорить о тех же Англии и Испании. Не думаю, что клубы захотят это возвращать.

    Поэтому 100% чемпионаты будут доиграны. Ну, 99%, хорошо. Если только, не дай бог, не затянется вся эта нехорошая ситуация. В крайнем случае просто останется все так, как сейчас есть в турнирной таблице. Но я бы, конечно, хотел, чтобы чемпионат был доигран. Хотелось бы доиграть и победить. Все-таки уже пройдено хорошее расстояние – 22 тура. Необходимо доиграть до конца, иначе будет какая-то неполноценность.

    А когда говорят про аннулирование чемпионатов... Мне кажется, это настолько подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые так говорят. Тот же «Ливерпуль» не выигрывал столько лет, сейчас лидирует с отрывом в 20 с чем-то очков, а экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд призывает аннулировать чемпионат. Давайте будем откровенны: «Ливерпуль» уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила.

    И так почти в каждом чемпионате. Только в Испании и Италии не до конца все ясно. Возможно, еще в Германии. Да и у нас не до конца все ясно. Хочется, чтобы все доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» лидирует с преимуществом в девять очков.
    • «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 баллов.
    • Для первого за 30 лет чемпионства команде Юргена Клоппа осталось выиграть два матча.

    «СЭ»: «Сочи», «Рубин», «Ахмат», «Урал» и «Крылья» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ и обнуление его результатов

    Источник: Sport24

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    03.04.2020 20:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2741

      Борат 48 минут назад

      Хотелось бы невольников-мужеложцев в пердив отправить - пускай там заднеприводное дерби с торпедой гоняют ! Позор тарасовской свинарне !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 1 час назад

      Ты смотри как шлюбу затрясло. А если бы синит на 5 месте был, кричал бы про обнуление.

      -1
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      Рейтинг: +5530

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Подло мелочь по карманам у одноклубников тырить .

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      Рейтинг: +19177

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Подлость - быть быстровым .

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      Рейтинг: +2066

      alarm 3 часа назад

      в тарасофке очень громко визжат за обнуление, позор хрячью!

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      Рейтинг: +675

      Гавроша > alarm 2 часа назад

      Иначе как свинство это не назвать.

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      Рейтинг: +46

      LOKR > alarm 2 часа назад

      Вообще Федун давно сказал, что РПЛ закончить и признать места. Да Зенит скорее всего чемпион, но будь ты фаном КС или Ахмата, они вылетают, а отставание там совсем фигня

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