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  • Дзюба: «Призывы аннулировать сезон – это подло и некрасиво»

Дзюба: «Призывы аннулировать сезон – это подло и некрасиво»

3 апреля 2020, 20:37
5

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что национальные чемпионаты сезона-2019/20 необходимо доиграть как только появится соответствующая возможность.

«Я думаю, что чемпионаты будут доиграны. Если только не затянется прям настолько уж все... Нужно исходить чисто логически – чемпионаты обязаны быть доиграны в любом случае, ведь телевизионные права уже были оплачены, а это миллионы евро, если говорить о тех же Англии и Испании. Не думаю, что клубы захотят это возвращать.

Поэтому 100% чемпионаты будут доиграны. Ну, 99%, хорошо. Если только, не дай бог, не затянется вся эта нехорошая ситуация. В крайнем случае просто останется все так, как сейчас есть в турнирной таблице. Но я бы, конечно, хотел, чтобы чемпионат был доигран. Хотелось бы доиграть и победить. Все-таки уже пройдено хорошее расстояние – 22 тура. Необходимо доиграть до конца, иначе будет какая-то неполноценность.

А когда говорят про аннулирование чемпионатов... Мне кажется, это настолько подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые так говорят. Тот же «Ливерпуль» не выигрывал столько лет, сейчас лидирует с отрывом в 20 с чем-то очков, а экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд призывает аннулировать чемпионат. Давайте будем откровенны: «Ливерпуль» уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила.

И так почти в каждом чемпионате. Только в Испании и Италии не до конца все ясно. Возможно, еще в Германии. Да и у нас не до конца все ясно. Хочется, чтобы все доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» лидирует с преимуществом в девять очков.
  • «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 баллов.
  • Для первого за 30 лет чемпионства команде Юргена Клоппа осталось выиграть два матча.

«СЭ»: «Сочи», «Рубин», «Ахмат», «Урал» и «Крылья» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ и обнуление его результатов

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (5)
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Hektor 84
1585943550
Ты смотри как шлюбу затрясло. А если бы синит на 5 месте был, кричал бы про обнуление.
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Axe111
1585974310
Я ДУМАЮ,ЭТО НЕ ПРО ТЕБЯ!!!
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vladimir-7
1585983899
Дзюба, до чего же ты всем надоел, дети назвали кто ты есть и иди туда, куда тебя послали, но только молча.
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