Инфантино: «Футбол после коронавируса будет совершенно другим»

Президент ФИФА Джанни Инфантино предположил, как повлияет на футбол пандемия коронавируса.

«Футбол вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем конец кошмара. Но один урок и вы, и я должны усвоить: футбол после коронавируса будет совершенно другим.

Игра станет более социальной, объединяющей и участливой. Футбол будет привязан к отдельным странам и в то же время станет еще глобальнее, будет менее самонадеянным и более доброжелательным. Мы станем лучше, станем человечнее и будем более внимательны по отношению к истинным ценностям», – сказал Инфантино.