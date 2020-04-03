Инфантино: «Футбол после коронавируса будет совершенно другим»

Президент ФИФА Джанни Инфантино предположил, как повлияет на футбол пандемия коронавируса.
«Футбол вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем конец кошмара. Но один урок и вы, и я должны усвоить: футбол после коронавируса будет совершенно другим.
Игра станет более социальной, объединяющей и участливой. Футбол будет привязан к отдельным странам и в то же время станет еще глобальнее, будет менее самонадеянным и более доброжелательным. Мы станем лучше, станем человечнее и будем более внимательны по отношению к истинным ценностям», – сказал Инфантино.
- Во всем мире коронавирусом заразились более миллиона человек.
- Почти 53 тысячи заболевших в итоге скончались.
- В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.
Источник: Reuters