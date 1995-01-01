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    Инфантино: «Футбол после коронавируса будет совершенно другим»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино предположил, как повлияет на футбол пандемия коронавируса.

    «Футбол вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем конец кошмара. Но один урок и вы, и я должны усвоить: футбол после коронавируса будет совершенно другим.

    Игра станет более социальной, объединяющей и участливой. Футбол будет привязан к отдельным странам и в то же время станет еще глобальнее, будет менее самонадеянным и более доброжелательным. Мы станем лучше, станем человечнее и будем более внимательны по отношению к истинным ценностям», – сказал Инфантино.

    • Во всем мире коронавирусом заразились более миллиона человек.
    • Почти 53 тысячи заболевших в итоге скончались.
    • В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.

    Источник: Reuters

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    Сегодня, 01:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1035

      житель СПб 2 часа назад

      Бред полный! Те же ноги, тот же мяч. А вот то, что вам, околофутбольным функционерам, владельцам и т.п. придется перестраиваться, суммы, видимо, уменьшать - да. И слава Богу. Только к футболу это никакого отношения не имеет.

      0
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      Рейтинг: +10503

      vladimir-7 4 часа назад

      Пока клубы, так сказать, бездействуют, то можно открыть трансферное
      окно и пусть они сейчас начинают в спокойной обстановке вести
      переговоры и оформлять контракты по игрокам между клубами.

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      Рейтинг: +1035

      житель СПб > vladimir-7 2 часа назад

      Они еще к этому не готовы. Обстановка по состоянию игроков, положению клубов - не вполне понятна.

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      Рейтинг: +1882

      Axe111 4 часа назад

      Будет такой же футбол!

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      Рейтинг: +3194

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Вирус это не только болезнь, он принёс мировой экономическиё кризис , огромный рост безработицы. Футбол конечно вернётся , но таких астрономических зарплат и трансферов уже наверно не будет.
      Есть куда деньги направить в первую очередь.

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