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  • Инфантино: «Футбол после коронавируса будет совершенно другим»

Инфантино: «Футбол после коронавируса будет совершенно другим»

3 апреля 2020, 01:25
6

Президент ФИФА Джанни Инфантино предположил, как повлияет на футбол пандемия коронавируса.

«Футбол вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем конец кошмара. Но один урок и вы, и я должны усвоить: футбол после коронавируса будет совершенно другим.

Игра станет более социальной, объединяющей и участливой. Футбол будет привязан к отдельным странам и в то же время станет еще глобальнее, будет менее самонадеянным и более доброжелательным. Мы станем лучше, станем человечнее и будем более внимательны по отношению к истинным ценностям», – сказал Инфантино.

  • Во всем мире коронавирусом заразились более миллиона человек.
  • Почти 53 тысячи заболевших в итоге скончались.
  • В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.

Источник: Reuters
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (6)
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Axe111
1585893670
Будет такой же футбол!
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vladimir-7
1585893766
Пока клубы, так сказать, бездействуют, то можно открыть трансферное окно и пусть они сейчас начинают в спокойной обстановке вести переговоры и оформлять контракты по игрокам между клубами.
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житель СПб
1585900953
Бред полный! Те же ноги, тот же мяч. А вот то, что вам, околофутбольным функционерам, владельцам и т.п. придется перестраиваться, суммы, видимо, уменьшать - да. И слава Богу. Только к футболу это никакого отношения не имеет.
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zigbert
1585929984
Не разучились бы играть. Перерыв может затянуться.
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