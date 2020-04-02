Уткин – о Дзюбе: «Стибрил деньги у товарища, увeл жену у лучшего друга, но для вас он остаeтся героем»

Видеоблогер и журналист Василий Уткин объяснил, почему он послал форварда «Зенита» Артема Дзюбу в ответ на критику в свой адрес.

«Дзюба сказал, что слышал, что я выступаю в кафешках и на вокзалах. Как тут можно ответить по существу? И что за пренебрежение к тем, кто комментирует в кафешках? Я давно этим не занимаюсь, потерял к этому интерес, но комментарий в пабе – это скорее стенд-ап. А что за пренебрежение к людям, которые где-то у себя в Братеево или Липецке комментируют в кафешках? Дзюба, видимо, это сравнивает с попрошайничеством. Это показывает меру понимания этого человека.

Но самое удивительное – искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас. Он начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил из команды деньги у товарища в раздевалке, потом увeл жену у лучшего друга, была масса приключений, но для вас он остаeтся героем.

Этот человек спровоцировал ситуацию, когда из-за того что его оскорбили, пострадала куча людей, которая просто шла на футбол. Из-за того что кто-то послал человека на три буквы, его потребовалось защищать силами МВД. И так ведeт себя капитан национальной сборной!

А из-за него спартаковский болельщик Бевз потерял право ходить на футбол. А когда к нему носили чуть ли не грудных детей, это постановка. А вы ведeтесь. Да, люди его оскорбляли. Бывает, что оскорбляет трибуна. Но я могу поставить себя на место Дзюбы – оскорблений я наслушался за свою жизнь. Но даже если на трибуне есть один человек, который за меня, я должен подойти и похлопать ему. А человек такой там должен быть просто по статистике.

Почему я прочитал Канделаки стихи, а Дзюбе нет? Вы знаете, тут, как говорится, каждый сверчок знай свой шесток. Это очень важно. Всем по справедливости. Если бы я прочитал Дзюбе стихи, это было бы гораздо более серьезным оскорблением. Получилось бы, что я рассчитываю, что он их поймет.

То скандирование с трибун, которое Дзюба воспринял ближе всего к сердцу, оно даже не зарифмовано, понимаете? Он не воспринмает, видимо, рифму. Ну что здесь поделать. Я всего лишь стараюсь быть доходчивым», – заявил Уткин в ходе стрима на своем ютуб-канале.