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    Уткин – о Дзюбе: «Стибрил деньги у товарища, увeл жену у лучшего друга, но для вас он остаeтся героем»

    Видеоблогер и журналист Василий Уткин объяснил, почему он послал форварда «Зенита» Артема Дзюбу в ответ на критику в свой адрес.

    «Дзюба сказал, что слышал, что я выступаю в кафешках и на вокзалах. Как тут можно ответить по существу? И что за пренебрежение к тем, кто комментирует в кафешках? Я давно этим не занимаюсь, потерял к этому интерес, но комментарий в пабе – это скорее стенд-ап. А что за пренебрежение к людям, которые где-то у себя в Братеево или Липецке комментируют в кафешках? Дзюба, видимо, это сравнивает с попрошайничеством. Это показывает меру понимания этого человека.

    Но самое удивительное – искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас. Он начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил из команды деньги у товарища в раздевалке, потом увeл жену у лучшего друга, была масса приключений, но для вас он остаeтся героем.

    Этот человек спровоцировал ситуацию, когда из-за того что его оскорбили, пострадала куча людей, которая просто шла на футбол. Из-за того что кто-то послал человека на три буквы, его потребовалось защищать силами МВД. И так ведeт себя капитан национальной сборной!

    А из-за него спартаковский болельщик Бевз потерял право ходить на футбол. А когда к нему носили чуть ли не грудных детей, это постановка. А вы ведeтесь. Да, люди его оскорбляли. Бывает, что оскорбляет трибуна. Но я могу поставить себя на место Дзюбы – оскорблений я наслушался за свою жизнь. Но даже если на трибуне есть один человек, который за меня, я должен подойти и похлопать ему. А человек такой там должен быть просто по статистике.

    Почему я прочитал Канделаки стихи, а Дзюбе нет? Вы знаете, тут, как говорится, каждый сверчок знай свой шесток. Это очень важно. Всем по справедливости. Если бы я прочитал Дзюбе стихи, это было бы гораздо более серьезным оскорблением. Получилось бы, что я рассчитываю, что он их поймет.

    То скандирование с трибун, которое Дзюба воспринял ближе всего к сердцу, оно даже не зарифмовано, понимаете? Он не воспринмает, видимо, рифму. Ну что здесь поделать. Я всего лишь стараюсь быть доходчивым», – заявил Уткин в ходе стрима на своем ютуб-канале.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    02.04.2020 20:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2525

      Томик 13 минут назад

      Дзюбе лучше не отвечать. Не потянет.

      0
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      Рейтинг: +4065

      JTherry 48 минут назад

      Вася, по интеллектуальным "боям без правил" вы с дзюпой - в разных весовых категориях...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +428

      Filllllll 1 час назад

      Не люблю Уткина, но здесь полностью согласен. Не того пытаются сделать героем

      2
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      Рейтинг: +216

      New Life 1 час назад

      С Васей и зюбой все ясно - одному респект, другому презрение. А вот те, кто использует дурковатого зюбу в своих целях, толкая его к микрофонам и камерам, - ублюдки.

      2
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      Рейтинг: +1876

      Axe111 2 часа назад

      Вася красавец! Души игрочишку

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +488

      Ceнит 2 часа назад

      Типичная характеристика любого игрока сине бело голубой помойки

      2
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      Рейтинг: +2065

      alarm 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      жирновася просто бомбанул, как и положено хряку, у которого нет адекватных аргументов. позор васе! позор хрякам!

      -7
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      Рейтинг: +403

      elessar arnor > alarm 3 часа назад

      ну, прочитай еще раз, Вася умница

      9
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