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    Уткин: «Дзюба, иди на ***»

    Видеоблогер Василий Уткин записал ответ на диалог форварда «Зенита» Артема Дзюбы и Тины Канделаки. Футболист выразил мнение, что журналист деградировал.

    Уткин зачитал стихотворение, а после него сказал: «Ах, Дзюба? Дзюба, иди на ***». Ответить игроку и Канделаки бывшего комментатора попросили подписчики в телеграме.

    • Уткин работал на «Матч ТВ», но ушел оттуда в 2016 году.
    • Он работал телекомментатором с прошлого века.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

    Источник: ютуб

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    02.04.2020 18:46
    Комментарии29
    ...
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      Рейтинг: +137

      Каменный стояк 1 час назад

      Жирного давно пора грохнуть уже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Шутки шутками, но по факту это означает, что Уткин себе закрыл дорогу на ТВ такими перлами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      serhio80 2 часа назад

      Ортемко щас опять расплачется)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75894

      zigbert 3 часа назад

      Едкие выражения сыплются с обоих сторон. Скорей всего будет продолжение.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      mutabor0992 3 часа назад

      Васо походу чутка опоздал...Да и плагиатом попахивает.Этому петушаре обидчивому еще в Сан-Марине все до сознания донесли.ГЫ ГЫ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19096

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Всё понятно так это уткохряк в Сан-Марине у стадика бесновался .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8499

      ufos73 4 часа назад

      Вася ты опоздал чуток, бревно давно там уже сидит )))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -170

      Аден 4 часа назад

      василий то, не подеЦки ответил игруле вонючек. гы-гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      Genz 4 часа назад

      Иди ты на куй молвил Уткин
      Иди ты на куй молвил Дзюба
      Вы, что ребята окуели - куи налево раздавать, сказала Тина.. И соберет куи в кулак свой, и отсосет два сразу у этих милых двух ребят.
      А рот большой всегда на месте, и ей не надо у кого-то занимать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      dinar7777dinar 4 часа назад

      аааа ахахаха ! хоть и вася до ***** но правильно послал эту деревянную понтушку джубу !

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3081

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 4 часа назад

      опа сенитовские петушки и фанаты иконы игрочишки джубы минусовать начали ! Ну давайте жгите !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3782

      Рубинище > dinar7777dinar 47 минут назад

      прям поэт

      0
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