Уткин: «Дзюба, иди на ***»

Жирного давно пора грохнуть уже.
Видеоблогер Василий Уткин записал ответ на диалог форварда «Зенита» Артема Дзюбы и Тины Канделаки. Футболист выразил мнение, что журналист деградировал.
Уткин зачитал стихотворение, а после него сказал: «Ах, Дзюба? Дзюба, иди на ***». Ответить игроку и Канделаки бывшего комментатора попросили подписчики в телеграме.
- Уткин работал на «Матч ТВ», но ушел оттуда в 2016 году.
- Он работал телекомментатором с прошлого века.
- Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.