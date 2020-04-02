Уткин: «Дзюба, иди на ***»

Видеоблогер Василий Уткин записал ответ на диалог форварда «Зенита» Артема Дзюбы и Тины Канделаки. Футболист выразил мнение, что журналист деградировал.

Уткин зачитал стихотворение, а после него сказал: «Ах, Дзюба? Дзюба, иди на ***». Ответить игроку и Канделаки бывшего комментатора попросили подписчики в телеграме.