Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Это случится в нынешнем году.

Заработать миллиард в 2020 году Роналду не помешает сокращение зарплат в клубе, вызванное пандемией коронавируса.

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