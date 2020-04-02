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Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

2 апреля 2020, 18:35
9

Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Это случится в нынешнем году.

Заработать миллиард в 2020 году Роналду не помешает сокращение зарплат в клубе, вызванное пандемией коронавируса.

Business Insider – мировой новостной портал. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, ресурс имеет аудиторию в твиттере в количестве двух миллионов подписчиков.

  • Первые два спортсмена с заработанным миллиардом за карьеру – Тайгер Вудс (гольф) и Флойд Мейвейзер-младший (бокс).
  • Помимо футбольной зарплаты, Роналду получает миллионы по рекламным контрактам.
  • Португалец – действующий чемпион Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Португалия. Примейра Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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alex1951
1585843821
на рос.футбол пожертвуй ,КРыштыану!
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Rus9I
1585844028
Нет, ну Тайгер Вудс, это понятно.... Гольф, игра не для бедных) Но как сюда Флойд Мейвейзер-младший вписался, это полный бред! Ну а Роналду, молодец!
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raritet
1585846348
Можно только поздравить работягу с этим достижением. Думаю, многие согласятся , что своим трудом он этого заслужил. Браво , Роналду!
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Cules2013
1585849029
Рон уже давно больше получает от рекламы и личного бизнеса, чем от футбола, поэтому ему коронавирус не страшен в плане финансов.
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