Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Боюсь, статистика на Бомбе - небрежна.... Не знаю, догнали ли миллиард Мейвейзер и Роналду, но вот эти ниже были там уже в 2018-м:
1. Майкл Джордан.
Общий доход 1,7 миллиардов долларов.
2. Тайгер Вудс.
Американский игрок в гольф, . Общая сумма в долларах 1, 65 миллиардов.
3. Арнольд Палмер.
Знаменитый американец, игрок в гольф, чья карьера длилась больше полувека (1954-2006), ушел из жизни в прошлом году, достигнув возраста 87 лет. Поступление денежных средств от спонсоров и рекламы брендовой спортивной одежды достигли суммы в 40 миллионов долларов ежегодно. Общий доход 1,35 миллиардов.
4. Джек Никлаус.
Никлаус, американский гольфист, ушел из спорта и стал бизнесменом. Компания, по изготовлению вещей и приспособлений для гольфа выпустила более 400 разработок по всему миру.1,15 миллиардов долларов получил, как спортсмен.
5. Михаэль Шумахер.
Немецкий гонщик формулы-1 становился чемпионом мира 7 раз, был на вершине Форбс по гонорарам за 12 месяцев дважды. За гонки в 2000-х ему платили 80 миллионов баксов за сезон. Доход ровно миллиард.
Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Это случится в нынешнем году.
Заработать миллиард в 2020 году Роналду не помешает сокращение зарплат в клубе, вызванное пандемией коронавируса.
Business Insider – мировой новостной портал. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, ресурс имеет аудиторию в твиттере в количестве двух миллионов подписчиков.
- Первые два спортсмена с заработанным миллиардом за карьеру – Тайгер Вудс (гольф) и Флойд Мейвейзер-младший (бокс).
- Помимо футбольной зарплаты, Роналду получает миллионы по рекламным контрактам.
- Португалец – действующий чемпион Европы.