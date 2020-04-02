Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Это случится в нынешнем году.
Заработать миллиард в 2020 году Роналду не помешает сокращение зарплат в клубе, вызванное пандемией коронавируса.
Business Insider – мировой новостной портал. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, ресурс имеет аудиторию в твиттере в количестве двух миллионов подписчиков.
- Первые два спортсмена с заработанным миллиардом за карьеру – Тайгер Вудс (гольф) и Флойд Мейвейзер-младший (бокс).
- Помимо футбольной зарплаты, Роналду получает миллионы по рекламным контрактам.
- Португалец – действующий чемпион Европы.
Источник: «Спорт-Экспресс»