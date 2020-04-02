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    Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

    Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Это случится в нынешнем году.

    Заработать миллиард в 2020 году Роналду не помешает сокращение зарплат в клубе, вызванное пандемией коронавируса.

    Business Insider – мировой новостной портал. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, ресурс имеет аудиторию в твиттере в количестве двух миллионов подписчиков.

    • Первые два спортсмена с заработанным миллиардом за карьеру – Тайгер Вудс (гольф) и Флойд Мейвейзер-младший (бокс).
    • Помимо футбольной зарплаты, Роналду получает миллионы по рекламным контрактам.
    • Португалец – действующий чемпион Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2020 18:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2063

      solodealer 3 часа назад

      Боюсь, статистика на Бомбе - небрежна.... Не знаю, догнали ли миллиард Мейвейзер и Роналду, но вот эти ниже были там уже в 2018-м:
      1. Майкл Джордан.
      Общий доход 1,7 миллиардов долларов.
      2. Тайгер Вудс.
      Американский игрок в гольф, . Общая сумма в долларах 1, 65 миллиардов.
      3. Арнольд Палмер.
      Знаменитый американец, игрок в гольф, чья карьера длилась больше полувека (1954-2006), ушел из жизни в прошлом году, достигнув возраста 87 лет. Поступление денежных средств от спонсоров и рекламы брендовой спортивной одежды достигли суммы в 40 миллионов долларов ежегодно. Общий доход 1,35 миллиардов.
      4. Джек Никлаус.
      Никлаус, американский гольфист, ушел из спорта и стал бизнесменом. Компания, по изготовлению вещей и приспособлений для гольфа выпустила более 400 разработок по всему миру.1,15 миллиардов долларов получил, как спортсмен.
      5. Михаэль Шумахер.
      Немецкий гонщик формулы-1 становился чемпионом мира 7 раз, был на вершине Форбс по гонорарам за 12 месяцев дважды. За гонки в 2000-х ему платили 80 миллионов баксов за сезон. Доход ровно миллиард.

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      Рейтинг: +9632

      Cules2013 4 часа назад

      Рон уже давно больше получает от рекламы и личного бизнеса, чем от футбола, поэтому ему коронавирус не страшен в плане финансов.

      1
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      Рейтинг: +2339

      raritet 4 часа назад

      Можно только поздравить работягу с этим достижением. Думаю, многие согласятся , что своим трудом он этого заслужил. Браво , Роналду!

      3
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      Рейтинг: +826

      Rus9I 5 часов назад

      Нет, ну Тайгер Вудс, это понятно.... Гольф, игра не для бедных)
      Но как сюда Флойд Мейвейзер-младший вписался, это полный бред!

      Ну а Роналду, молодец!

      1
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      Рейтинг: +1083

      FENIX-SL > Rus9I 5 часов назад

      "Но как сюда Флойд Мейвейзер-младший вписался, это полный бред!"

      полнейший бред не признавать величие Мейвейзера
      видимо кроме футбола ты ничем не интересуешься
      у него чеки за бои дичайшие всегда были..что вполне справедливо
      он звезда и непобежденный до сих пор
      плюс вкладывает свои бабки разумно

      хотя че тебе до этого
      типичный узколоб спартака обязан знать только каков каррера на вкус

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      Рейтинг: +826

      Rus9I > FENIX-SL 5 часов назад

      Да, мне футбол ближе.
      И нет, я все ровно не понимаю когда боксер за один бой, получает больше чем футболист за карьеру.
      Хотя в США все на рекламе держится. И нет, я не считаю его великим.
      Насчет узколоба... Я даже отвечать ничего не буду. Вы слишком бездарны для моего внимания.

      2
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      Рейтинг: +107

      Бoрат > FENIX-SL 4 часа назад

      Хахаха . " Узколоб спартака " гыгы , а у нас тоже лбы не ахти ,зато задние проходы .... Гыгыгы . Зенит - чемпион !!!

      1
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      Рейтинг: +7974

      alex1951 5 часов назад

      на рос.футбол пожертвуй ,КРыштыану!

      4
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      Рейтинг: +826

      Rus9I > alex1951 5 часов назад

      ахахаха ты еще скажи, купи Динамо))

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      Рейтинг: +2065

      alarm > Rus9I 5 часов назад

      а ведь они пытались его купить по молодости)

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      Рейтинг: +107

      Бoрат > alarm 4 часа назад

      Эх , молодо - зелено . Ты же по молодости и осла хотел оприходовать , помнишь ? . Гыгыгы .

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