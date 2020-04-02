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    Дзюба – о реакции россиян на пандемию коронавируса: «Многие путают слабоумие и отвагу»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о том, как население России реагирует на пандемию коронавируса.

    «Меня поражают наши люди. Не заботитесь о себе, но подумайте о других, подумайте о врачах. Знаю, что заболел главврач Коммунарки. Говорят, неплохо себя чувствует, продолжает работать. Молодец, сейчас непростое время. У нас самая находчивая нация. Сколько было лозунгов: «Мы, русские, не сдаемся! Мы непобедимы! Да мы вообще всех поглотим! Нам ничего не страшно!». Возможно, водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая. Слабоумие и отвага – многие путают эти вещи.

    Говорят, спортсмены не самые умные люди. Но мы как минимум дисциплинированные и прекрасно понимаем, что здоровье – наше все. Наш хлеб – это наше здоровье, наши ноги. Очень боимся. Вся Италия поначалу смеялась. Хотя в Италии же самое возрастное население, они должны были напрячься больше всех. А они смеялись – хи-хи, ха-ха. И вот что произошло. Слышал, что у игрока «Ювентуса» Ругани супруга заболела коронавирусом на 4-м месяце беременности. Как это скажется? Мне это интересно», – сказал Дзюба.

    • В России, по данным ВОЗ, зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом.
    • В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

    Дзюба – о переходе в европейский клуб: «Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2020 10:00
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад

      Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему -------- http://xx.org.ua/preess

      -2
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      Рейтинг: +186

      Ziklop 10 часов назад

      Артём мы знаем чем ты болен, лучше молчи.
      Для тебя дебила средний возраст умерших в Швеции где нет никаких ограничений 83года ,да умерло 5000 человек , но они всегда умирали, статистика не выше чем в предыдущие годы, старость блин.

      2
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      Рейтинг: +318

      Vizual 13 часов назад

      Дисциплина, один деньги по карманам в раздевалках ****** и явно не один случай, вторые то бухают в Монако то сидят за Пака, ****** дисциплина

      0
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      Рейтинг: +2525

      Томик > Vizual 11 часов назад

      Ну так там максимум пожурят или в сети гавнецом поплюют. Переживёт. А тут, когда даже при вылеченной инфекции, можно инвалидом остаться, у него вдруг мозг заработал. Как же, с такими лёгкими до штрафной добежать то не сможет, чтобы там постоять. Вот же дурилко, интересно ему "как это скажется..." И главное, какие высказывания его не читаешь, везде красной нитью - "вокруг тупые и алкаши, один я Д Артаньян". Прекрасно с таким мозгом жить - ничего не отягощает.

      0
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      Рейтинг: +3836

      САДЫЧОК 13 часов назад

      Дзюба козлина ! Это , ты не понимаешь ! Сейчас ввели какие то каникулы , вместо ЧС , потому что при ЧС надо оказывать помощь народу !

      3
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      Рейтинг: +1900

      Hektor 84 13 часов назад

      Простым смертным еще ишачить надо за копейки, что бы просто выжить. Не всех в России коснулась не рабочая неделя. Еще посмотрим как оплатят эту неделю работодатели. А то Володя красиво по ящику чесал. А как заплатят посмотрим.

      3
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      Рейтинг: +186

      Ziklop > Hektor 84 10 часов назад

      Даже медиков выгоняют за свой счёт или в лучшем случае процентов 30 от зарплаты получат.
      В клиниках места освобождают на случай вспышки вируса, будет много больных вас вызовут на работу.

      1
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      Рейтинг: +944

      spam2009 14 часов назад

      Артемка, береги свое здоровье, по крайней мере физическое. Умственного у тебя нет, тут беречь нечего

      5
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      Рейтинг: +216

      New Life 14 часов назад

      Балабол вернулся к своему главному занятию. Насчет слабоумия и отваги, я бы посоветовал ему почитать его же пост про желание играть за Реал.

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