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  • Дзюба – о реакции россиян на пандемию коронавируса: «Многие путают слабоумие и отвагу»

Дзюба – о реакции россиян на пандемию коронавируса: «Многие путают слабоумие и отвагу»

2 апреля 2020, 10:00
8

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о том, как население России реагирует на пандемию коронавируса.

«Меня поражают наши люди. Не заботитесь о себе, но подумайте о других, подумайте о врачах. Знаю, что заболел главврач Коммунарки. Говорят, неплохо себя чувствует, продолжает работать. Молодец, сейчас непростое время. У нас самая находчивая нация. Сколько было лозунгов: «Мы, русские, не сдаемся! Мы непобедимы! Да мы вообще всех поглотим! Нам ничего не страшно!». Возможно, водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая. Слабоумие и отвага – многие путают эти вещи.

Говорят, спортсмены не самые умные люди. Но мы как минимум дисциплинированные и прекрасно понимаем, что здоровье – наше все. Наш хлеб – это наше здоровье, наши ноги. Очень боимся. Вся Италия поначалу смеялась. Хотя в Италии же самое возрастное население, они должны были напрячься больше всех. А они смеялись – хи-хи, ха-ха. И вот что произошло. Слышал, что у игрока «Ювентуса» Ругани супруга заболела коронавирусом на 4-м месяце беременности. Как это скажется? Мне это интересно», – сказал Дзюба.

  • В России, по данным ВОЗ, зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом.
  • В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

Дзюба – о переходе в европейский клуб: «Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (8)
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New Life
1585812304
Балабол вернулся к своему главному занятию. Насчет слабоумия и отваги, я бы посоветовал ему почитать его же пост про желание играть за Реал.
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spam2009
1585812985
Артемка, береги свое здоровье, по крайней мере физическое. Умственного у тебя нет, тут беречь нечего
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Hektor 84
1585814036
Простым смертным еще ишачить надо за копейки, что бы просто выжить. Не всех в России коснулась не рабочая неделя. Еще посмотрим как оплатят эту неделю работодатели. А то Володя красиво по ящику чесал. А как заплатят посмотрим.
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САДЫЧОК
1585814398
Дзюба козлина ! Это , ты не понимаешь ! Сейчас ввели какие то каникулы , вместо ЧС , потому что при ЧС надо оказывать помощь народу !
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Vizual
1585814457
Дисциплина, один деньги по карманам в раздевалках ****** и явно не один случай, вторые то бухают в Монако то сидят за Пака, ****** дисциплина
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Ziklop
1585826078
Артём мы знаем чем ты болен, лучше молчи. Для тебя дебила средний возраст умерших в Швеции где нет никаких ограничений 83года ,да умерло 5000 человек , но они всегда умирали, статистика не выше чем в предыдущие годы, старость блин.
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