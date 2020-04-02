Дзюба – о реакции россиян на пандемию коронавируса: «Многие путают слабоумие и отвагу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о том, как население России реагирует на пандемию коронавируса.

«Меня поражают наши люди. Не заботитесь о себе, но подумайте о других, подумайте о врачах. Знаю, что заболел главврач Коммунарки. Говорят, неплохо себя чувствует, продолжает работать. Молодец, сейчас непростое время. У нас самая находчивая нация. Сколько было лозунгов: «Мы, русские, не сдаемся! Мы непобедимы! Да мы вообще всех поглотим! Нам ничего не страшно!». Возможно, водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая. Слабоумие и отвага – многие путают эти вещи.

Говорят, спортсмены не самые умные люди. Но мы как минимум дисциплинированные и прекрасно понимаем, что здоровье – наше все. Наш хлеб – это наше здоровье, наши ноги. Очень боимся. Вся Италия поначалу смеялась. Хотя в Италии же самое возрастное население, они должны были напрячься больше всех. А они смеялись – хи-хи, ха-ха. И вот что произошло. Слышал, что у игрока «Ювентуса» Ругани супруга заболела коронавирусом на 4-м месяце беременности. Как это скажется? Мне это интересно», – сказал Дзюба.

В России, по данным ВОЗ, зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

Дзюба – о переходе в европейский клуб: «Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»