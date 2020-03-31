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Главные новости дня. Кадыров знает, как убить коронавирус; четыре клуба АПЛ призывают аннулировать сезон

31 марта 2020, 22:59

Появились фото новой формы сборной России.

Черчесов: «Сейчас я бы Кокорина в сборную не вызвал».

The Independent: четыре клуба АПЛ выступают за аннулирование сезона.

Рекордсмен сборной Турции Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.

Геркус: «Из-за остановки чемпионата «Спартак» будет терять где-то 200 миллионов».

De Telegraaf: «Аякс» расторг контракт с Нури, пробывшим в коме 2,5 года.

Малиновский: «Две медсестры в Италии покончили с собой. Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот».

Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать».

Источник: Бомбардир.ру
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