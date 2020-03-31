Геркус: «Из-за остановки чемпионата «Спартак» будет терять где-то 200 миллионов»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какие финансовые потери могут понести клубы РПЛ из-за остановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

«Вот доходы «Спартака» от продаж билетов и абонементов в том сезоне, когда команда играла в Лиге чемпионов: если вы посмотрите на обычный сезон, то сумма будет порядка 500 миллионов рублей выручки за проведение домашних матчей, а в лигочемпионский сезон они дополнительно получили порядка 400 миллионов рублей. Сейчас, глядя на эти цифры, можно сказать, что «Спартак» будет терять где-то 200 миллионов рублей. Топ-клубы вообще страдают из-за этих вещей больше. «Зенит», думаю, еще больше потеряет, ЦСКА — сопоставимые деньги, а «Локо» — чуть меньше», – сказал Геркус.