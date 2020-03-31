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  • Геркус: «Из-за остановки чемпионата «Спартак» будет терять где-то 200 миллионов»

Геркус: «Из-за остановки чемпионата «Спартак» будет терять где-то 200 миллионов»

31 марта 2020, 12:36
15

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какие финансовые потери могут понести клубы РПЛ из-за остановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

«Вот доходы «Спартака» от продаж билетов и абонементов в том сезоне, когда команда играла в Лиге чемпионов: если вы посмотрите на обычный сезон, то сумма будет порядка 500 миллионов рублей выручки за проведение домашних матчей, а в лигочемпионский сезон они дополнительно получили порядка 400 миллионов рублей. Сейчас, глядя на эти цифры, можно сказать, что «Спартак» будет терять где-то 200 миллионов рублей. Топ-клубы вообще страдают из-за этих вещей больше. «Зенит», думаю, еще больше потеряет, ЦСКА — сопоставимые деньги, а «Локо» — чуть меньше», – сказал Геркус.

  • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
  • В чемпионате осталось провести восемь туров.
  • В России коронавирусом заразились 2337 человек, из них 17 умерли.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зенит ЦСКА Геркус Илья
Комментарии (15)
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Hektor 84
1585658935
Свои считай
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vka1970
1585667222
У нас в стране вообще футбол убыточен, ну за исключением Зенита, как говорят наши рукойводители.И мы естественно должны в это верить.Верить в то, что живём лучше всех, цены у нас копеечные, прогнивший либеральный СШП вот вот рухнет, руководство у нас самое душевное в мире и средний класс у нас самый классный в мире.Товарищ верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья..............
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