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    Геркус: «Из-за остановки чемпионата «Спартак» будет терять где-то 200 миллионов»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какие финансовые потери могут понести клубы РПЛ из-за остановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

    «Вот доходы «Спартака» от продаж билетов и абонементов в том сезоне, когда команда играла в Лиге чемпионов: если вы посмотрите на обычный сезон, то сумма будет порядка 500 миллионов рублей выручки за проведение домашних матчей, а в лигочемпионский сезон они дополнительно получили порядка 400 миллионов рублей. Сейчас, глядя на эти цифры, можно сказать, что «Спартак» будет терять где-то 200 миллионов рублей. Топ-клубы вообще страдают из-за этих вещей больше. «Зенит», думаю, еще больше потеряет, ЦСКА — сопоставимые деньги, а «Локо» — чуть меньше», – сказал Геркус.

    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
    • В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • В России коронавирусом заразились 2337 человек, из них 17 умерли.

    Источник: «Матч ТВ»

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