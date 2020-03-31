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    Черчесов: «Сейчас я бы Кокорина в сборную не вызвал»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин пока не показал той игры, которая необходима для вызова в сборную.

    «Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, что у него был большой перерыв в футболе, теперь задача – восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит случилось, он уже свое отбыл. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал.

    Сейчас задача Кокорина – показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю», – сказал Черчесов.

    • Кокорин призывался в сборную России с 2011 по 2017 год.
    • В этом сезоне футболист провел за «Сочи» 4 игры, забив 3 гола.
    • Форвард был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

    Источник: ТАСС

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    31.03.2020 17:09
    Комментарии16
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      Рейтинг: +192

      GreyDM 16 часов назад

      да я бы и черчесова не вызывал...

      0
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      Рейтинг: +1033

      житель СПб 17 часов назад

      Да сейчас и не надо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +456

      Artemka444 18 часов назад

      Что с Кокошей что без него,всё равно застой полный у нас составом!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1287

      Genz 18 часов назад

      Карпин сказал: Черчесов не тренер и никогда не был им
      Он просто вратарь. Он тупой и глупый

      2
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      Рейтинг: +62

      ПалкоВводецъ 18 часов назад

      Кокорин как заиграл в Сочи так стал лидером команды и признавался лучшим игроком. Только усач этого не видит.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1857

      Hektor 84 18 часов назад

      Позвонили бы с газпрома и вызвал бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10084

      KLIM777 18 часов назад

      Сейчас бы ты никого не вызвал в сборную клоунесса усатая.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5057

      Литейный4 18 часов назад

      Усатый спартач, а это клеймо по жизни неудачника и аутсайдера в футболе. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +37

      Бoрат > Литейный4 16 часов назад

      Не надо - ты любишь усатеньких , уж я то точно знаю . Гыгы .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2409

      Давид59 19 часов назад

      Человека назвали лучшим в последнем туре, а усатому он не показался. Я думаю телефон у него (как раньше у Медведева) звонил

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +910

      seth343 > Давид59 19 часов назад

      В сборную надо вызывать тех кто был лучшим в последнем туре?))))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1035

      Romantic2010 > Давид59 18 часов назад

      Давай может мы будем вызывать всех кто признан лучшим в туре? Что за сборная будет тогда....Из условных Дядюнов....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Бoрат 19 часов назад

      "Сейчас я бы Кокорина в сборную не вызвал" - сейчас это не актуально . А я бы сейчас к себе Аларма или душечку Боратика пригласил ..... Ах , карантин однако .

      1
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      Рейтинг: +8886

      parevg > Бoрат 19 часов назад

      А как же Литейный???

      0
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      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > parevg 19 часов назад

      Литейный - наш идейный гуру и вдохновитель , а на деле он уже - " на тренерской работе " . Гыгы .

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      Рейтинг: +1444

      Mister_Tomsk > Бoрат 18 часов назад

      литейный, борат и подобные, это один и тот же человек, если вы не вкурсе.

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