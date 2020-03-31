Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов: «Сейчас я бы Кокорина в сборную не вызвал»

31 марта 2020, 17:09
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин пока не показал той игры, которая необходима для вызова в сборную.

«Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, что у него был большой перерыв в футболе, теперь задача – восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит случилось, он уже свое отбыл. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал.

Сейчас задача Кокорина – показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю», – сказал Черчесов.

  • Кокорин призывался в сборную России с 2011 по 2017 год.
  • В этом сезоне футболист провел за «Сочи» 4 игры, забив 3 гола.
  • Форвард был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

Источник: ТАСС
Россия Сочи Мамаев Павел Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1585664871
Человека назвали лучшим в последнем туре, а усатому он не показался. Я думаю телефон у него (как раньше у Медведева) звонил
Ответить
Hektor 84
1585669092
Позвонили бы с газпрома и вызвал бы
Ответить
Artemka444
1585671303
Что с Кокошей что без него,всё равно застой полный у нас составом!!!
Ответить
житель СПб
1585671882
Да сейчас и не надо!
Ответить
GreyDM
1585676541
да я бы и черчесова не вызывал...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+