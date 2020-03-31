Черчесов: «Сейчас я бы Кокорина в сборную не вызвал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин пока не показал той игры, которая необходима для вызова в сборную.

«Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, что у него был большой перерыв в футболе, теперь задача – восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит случилось, он уже свое отбыл. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал.

Сейчас задача Кокорина – показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю», – сказал Черчесов.