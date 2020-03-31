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    «Вулверхэмптон» требует за Хименеса 80 миллионов

    «Вулверхэмптон» намерен удержать мексиканского нападающего Рауля Хименеса, требуя за его трансфер 80 миллионов фунтов стерлингов.

    В приобретении 28-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», кроме того, за ситуацией вокруг игрока следит мадридский «Реал». Как полагают в руководстве «Вулверхэмптона», высокий ценник отпугнет потенциальных покупателей.

    • В этом сезоне Хименес провел в АПЛ 27 матчей, забив 14 голов.
    • Мексиканец – лучший бомбардир «Вулверхэмптона» в истории АПЛ.
    • Transfermarkt оценивает Хименеса в 50 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    31.03.2020 13:31
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