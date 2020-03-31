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«Вулверхэмптон» требует за Хименеса 80 миллионов

31 марта 2020, 13:31

«Вулверхэмптон» намерен удержать мексиканского нападающего Рауля Хименеса, требуя за его трансфер 80 миллионов фунтов стерлингов.

В приобретении 28-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», кроме того, за ситуацией вокруг игрока следит мадридский «Реал». Как полагают в руководстве «Вулверхэмптона», высокий ценник отпугнет потенциальных покупателей.

  • В этом сезоне Хименес провел в АПЛ 27 матчей, забив 14 голов.
  • Мексиканец – лучший бомбардир «Вулверхэмптона» в истории АПЛ.
  • Transfermarkt оценивает Хименеса в 50 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Хименес Рауль
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