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    Наумов – о возможном увольнении Семина: «Муслин, Билич, Коусейру, Божович. Чего они добились?»

    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера клуба Юрия Семина.

    – Похоже, вопрос о будущем Семина в «Локомотиве» уже решен не в пользу Палыча?

    – Это заблуждение. Все, что пишут и говорят – слухи.

    – Кто же их распускает?

    – Люди, которые не очень хотят видеть «Локомотив» в лидерах нашего футбола. Обычная история. Создается нервозная обстановка.

    Думаю, никаких решений после окончания сезона совет директоров не станет принимать и Юрий Павлович останется главным тренером. Семин в «Локо» в таком статусе, что сам имеет право определить, когда ему уйти. Должен сказать: «Я устал, я ухожу…»

    – Знакомая формулировка…

    – Пока же Семин готов продолжать работу. От добра добра не следует искать. Лучше-то не станет.

    – В качестве его преемника СМИ называют серба Николича и португальца Мартинша.

    – Я не верю, что в «Локомотив» выстроилась очередь из зарубежных специалистов. История должна подсказать руководителям, что ни один иностранный тренер в «Локо» не работал успешно. Муслин, Билич, Коусейру, Божович. Чего они добились?

    – Вы видите в этом закономерность?

    – Вижу. «Локомотив» очень специфическая команда. С русской натурой, если так можно выразиться. Под влиянием Семина. Вытравить натуру невозможно! Да, рано или поздно Юрий Павлович уйдет, и я бы не советовал руководству «Локомотива» назначать иностранного тренера.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Узб@гоеный 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если бы не Сухина с его связями, то Палыч ничего бы не добился с проводницами.

      -6
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      Рейтинг: +404

      Red-Green_fan > Узб@гоеный 3 часа назад

      Ну это, конечно, аргумент. А когда Сухины не было, кто Палычу помогал?

      5
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      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk > Узб@гоеный 1 час назад

      и это пишет сосалка газотрубовая))))

      3
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      Рейтинг: +22093

      zra78 > Mister_Tomsk 1 час назад

      И в очкефаеры проносящая...

      3
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      Рейтинг: +1032

      Romantic2010 3 часа назад

      Из всех, кто тренировал Локо(Палыч за рамки) Коусейро самый лучший вариант был.... Полностью русскоговорящий состав! И Серия без поражений длительная...

      0
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      Рейтинг: +404

      Red-Green_fan > Romantic2010 3 часа назад

      А Славолюб Муслин? Которого слили в середине сезона. 16-тиматчевая беспроигрышная серия и Локо вертикально взлетел с последних мест на первое. У Славо серия без поражений побольше была, чем у Коусейро.

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      Рейтинг: +1032

      Romantic2010 > Red-Green_fan 45 минут назад

      Не знаю, наверное не запомнился мне, хотя нужно статистику взглянуть его...

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