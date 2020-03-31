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  • Наумов – о возможном увольнении Семина: «Муслин, Билич, Коусейру, Божович. Чего они добились?»

Наумов – о возможном увольнении Семина: «Муслин, Билич, Коусейру, Божович. Чего они добились?»

31 марта 2020, 09:59
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера клуба Юрия Семина.

– Похоже, вопрос о будущем Семина в «Локомотиве» уже решен не в пользу Палыча?

– Это заблуждение. Все, что пишут и говорят – слухи.

– Кто же их распускает?

– Люди, которые не очень хотят видеть «Локомотив» в лидерах нашего футбола. Обычная история. Создается нервозная обстановка.

Думаю, никаких решений после окончания сезона совет директоров не станет принимать и Юрий Павлович останется главным тренером. Семин в «Локо» в таком статусе, что сам имеет право определить, когда ему уйти. Должен сказать: «Я устал, я ухожу…»

– Знакомая формулировка…

– Пока же Семин готов продолжать работу. От добра добра не следует искать. Лучше-то не станет.

– В качестве его преемника СМИ называют серба Николича и португальца Мартинша.

– Я не верю, что в «Локомотив» выстроилась очередь из зарубежных специалистов. История должна подсказать руководителям, что ни один иностранный тренер в «Локо» не работал успешно. Муслин, Билич, Коусейру, Божович. Чего они добились?

– Вы видите в этом закономерность?

– Вижу. «Локомотив» очень специфическая команда. С русской натурой, если так можно выразиться. Под влиянием Семина. Вытравить натуру невозможно! Да, рано или поздно Юрий Павлович уйдет, и я бы не советовал руководству «Локомотива» назначать иностранного тренера.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (12)
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Romantic2010
1585638469
Из всех, кто тренировал Локо(Палыч за рамки) Коусейро самый лучший вариант был.... Полностью русскоговорящий состав! И Серия без поражений длительная...
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DOCTOR PENALTY
1585655956
Палыч, если за твоей спиной такая буря зависти, значит ты впереди! Успехов тебе!!!
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zigbert
1585677299
Нельзя забывать что все таки Семин для Локомотива сделал многое как никто. Пройдет много времени что бы какой либо последующий тренер мог близко подойти к его достижениям. Пока результаты Локомотива не вызывают опасения.
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