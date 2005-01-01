Глушаков: «В Грозном должна быть команда РПЛ»

Обязательно должна быть ! А ещё в таком РПЛ необходимы команды в райцентрах Косолапове, Пыталове и в хуторе Первая Синюха Краснодарского края. Жителей вышеперечисленных населённых пунктов очень прошу не обижаться!
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что думают в клубе о рисках вылететь в ФНЛ.
«В Грозном отрицательно реагируют на то, что «Ахмат» на данный момент находится на последнем месте. Игроки себя тоже плохо ощущают. Это приносит свой дискомфорт, но в таблице высокая плотность. А то опять скажут, что я хочу, чтобы сезон закончили сейчас.
Остается восемь игр, у нас игры с конкурентами. С другой стороны, есть игры на выезде, мы в них хорошо играем.
Нас любят и поддерживают, есть болельщики. Никто не думает о том, что вылетим в ФНЛ: ни мы, ни болельщики. Есть инфраструктура, футбол развивается, поддержка чувствуется. И семьями приходят, и дети приходят. В Грозном должна быть команда РПЛ», – заявил полузащитник.
- После 22 туров команда из Грозного занимает 16-е место.
- Во втором по силе российском дивизионе клуб последний раз выступал в 2007 году.