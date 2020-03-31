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Глушаков: «В Грозном должна быть команда РПЛ»

31 марта 2020, 07:35
8

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что думают в клубе о рисках вылететь в ФНЛ.

«В Грозном отрицательно реагируют на то, что «Ахмат» на данный момент находится на последнем месте. Игроки себя тоже плохо ощущают. Это приносит свой дискомфорт, но в таблице высокая плотность. А то опять скажут, что я хочу, чтобы сезон закончили сейчас.

Остается восемь игр, у нас игры с конкурентами. С другой стороны, есть игры на выезде, мы в них хорошо играем.

Нас любят и поддерживают, есть болельщики. Никто не думает о том, что вылетим в ФНЛ: ни мы, ни болельщики. Есть инфраструктура, футбол развивается, поддержка чувствуется. И семьями приходят, и дети приходят. В Грозном должна быть команда РПЛ», – заявил полузащитник.

  • После 22 туров команда из Грозного занимает 16-е место.
  • Во втором по силе российском дивизионе клуб последний раз выступал в 2007 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (8)
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Axe111
1585637602
НА ВЫХОД!!!!
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New Life
1585638053
Сделайте ЧПЛ.
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prtcs
1585645698
Все должно быть по спортивному принципу....
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Давид59
1585648630
Всё слова, слова, слова...
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Чехов на Садовой
1585650298
Обязательно должна быть ! А ещё в таком РПЛ необходимы команды в райцентрах Косолапове, Пыталове и в хуторе Первая Синюха Краснодарского края. Жителей вышеперечисленных населённых пунктов очень прошу не обижаться!
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filosof sparty
1585651728
А я вот не уверен! Была там когда-то крепкая команда, но сейчас от неё остались лишь понты в домашних матчах
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dezhneffa
1585664403
команда то должна быть!только какого качества?
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zigbert
1585675954
Трудно будет остаться в РПЛ ,но может спасти реорганизация чемпионата.
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