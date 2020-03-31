Глушаков: «В Грозном должна быть команда РПЛ»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что думают в клубе о рисках вылететь в ФНЛ.

«В Грозном отрицательно реагируют на то, что «Ахмат» на данный момент находится на последнем месте. Игроки себя тоже плохо ощущают. Это приносит свой дискомфорт, но в таблице высокая плотность. А то опять скажут, что я хочу, чтобы сезон закончили сейчас.

Остается восемь игр, у нас игры с конкурентами. С другой стороны, есть игры на выезде, мы в них хорошо играем.

Нас любят и поддерживают, есть болельщики. Никто не думает о том, что вылетим в ФНЛ: ни мы, ни болельщики. Есть инфраструктура, футбол развивается, поддержка чувствуется. И семьями приходят, и дети приходят. В Грозном должна быть команда РПЛ», – заявил полузащитник.