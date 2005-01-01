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    Глушаков: «В Грозном должна быть команда РПЛ»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что думают в клубе о рисках вылететь в ФНЛ.

    «В Грозном отрицательно реагируют на то, что «Ахмат» на данный момент находится на последнем месте. Игроки себя тоже плохо ощущают. Это приносит свой дискомфорт, но в таблице высокая плотность. А то опять скажут, что я хочу, чтобы сезон закончили сейчас.

    Остается восемь игр, у нас игры с конкурентами. С другой стороны, есть игры на выезде, мы в них хорошо играем.

    Нас любят и поддерживают, есть болельщики. Никто не думает о том, что вылетим в ФНЛ: ни мы, ни болельщики. Есть инфраструктура, футбол развивается, поддержка чувствуется. И семьями приходят, и дети приходят. В Грозном должна быть команда РПЛ», – заявил полузащитник.

    • После 22 туров команда из Грозного занимает 16-е место.
    • Во втором по силе российском дивизионе клуб последний раз выступал в 2007 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +407

      Чехов на Садовой 8 минут назад

      Обязательно должна быть ! А ещё в таком РПЛ необходимы команды в райцентрах Косолапове, Пыталове и в хуторе Первая Синюха Краснодарского края. Жителей вышеперечисленных населённых пунктов очень прошу не обижаться!

      0
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 36 минут назад

      Всё слова, слова, слова...

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      Рейтинг: +1583

      prtcs 1 час назад

      Все должно быть по спортивному принципу....

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      Рейтинг: +137

      New Life 3 часа назад

      Сделайте ЧПЛ.

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      Рейтинг: +1857

      Axe111 3 часа назад

      НА ВЫХОД!!!!

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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Одни слова. Есть спортивный принцип , турнирная таблица , пусть она станет определяющим.

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