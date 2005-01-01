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    Депутат Свищев: «Если клубы решатся на сокращение зарплаты, то с каждым футболистом это будут обсуждать индивидуально»

    Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал возможное сокращение зарплат игрокам РПЛ на 50% из-за пандемии коронавируса.

    «Это хорошая идея. Другой вопрос, насколько это реализуемо. У многих контракты составлены таким образом, что это невозможно сделать.

    Сокращать расходы необходимо в любой отрасли. Разоряются компании малого и среднего бизнеса. Даже когда мы выйдем из вирусного кризиса, нас ждет другой глобальный кризис, который однозначно затронет и спорт. Надо понимать, что клубы перестали получать доход от рекламных контрактов, продаж билетов и прав за телетрансляции.

    Если клубы решатся на сокращение зарплаты, то с каждым футболистом это будут обсуждать индивидуально. Кто-то согласится, кто-то упрется, а кто-то будет решать это с адвокатом. Но диалог в ближайшее время должен состояться», – заявил депутат.

    • По данным Интерфакса, число случаев коронавируса в России выросло до 1836.
    • За последние сутки в стране подтверждены 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 07:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19052

      пьяныйхоровод 5 часов назад

      Сокращать расходы в любой отрасли ? Давайте начнём с сокращения расходов на депутатов .

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