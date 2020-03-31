Депутат Свищев: «Если клубы решатся на сокращение зарплаты, то с каждым футболистом это будут обсуждать индивидуально»

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал возможное сокращение зарплат игрокам РПЛ на 50% из-за пандемии коронавируса.

«Это хорошая идея. Другой вопрос, насколько это реализуемо. У многих контракты составлены таким образом, что это невозможно сделать.

Сокращать расходы необходимо в любой отрасли. Разоряются компании малого и среднего бизнеса. Даже когда мы выйдем из вирусного кризиса, нас ждет другой глобальный кризис, который однозначно затронет и спорт. Надо понимать, что клубы перестали получать доход от рекламных контрактов, продаж билетов и прав за телетрансляции.

Если клубы решатся на сокращение зарплаты, то с каждым футболистом это будут обсуждать индивидуально. Кто-то согласится, кто-то упрется, а кто-то будет решать это с адвокатом. Но диалог в ближайшее время должен состояться», – заявил депутат.