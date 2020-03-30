Роналду: «Оставайтесь дома. Давайте поможем врачам, они спасают жизни»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к подписчикам с призывом оставаться дома и помогать врачам.

«В этот трудный для всего мира момент давайте будем благодарны за то, что имеет значение – наше здоровье, наша семья, наши близкие. Оставайтесь дома, и давайте поможем всем медицинским работникам, которые спасают жизни», – написал Роналду в инстаграме.

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