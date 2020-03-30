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  • Роналду: «Оставайтесь дома. Давайте поможем врачам, они спасают жизни»

Роналду: «Оставайтесь дома. Давайте поможем врачам, они спасают жизни»

30 марта 2020, 18:51
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к подписчикам с призывом оставаться дома и помогать врачам.

«В этот трудный для всего мира момент давайте будем благодарны за то, что имеет значение – наше здоровье, наша семья, наши близкие. Оставайтесь дома, и давайте поможем всем медицинским работникам, которые спасают жизни», – написал Роналду в инстаграме.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Октавиус
1585585430
Именно поэтому ты вчера гулял по улице с Джорджиной и детьми?))
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