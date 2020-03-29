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    АПЛ потеряет порядка 762 миллионов, если не доиграет сезон

    АПЛ понесет убытки в размере 762 миллионов евро, если не доиграет текущий сезон. Такой информацией владеет футбольный журналист Геннадий Орлов.

    Именно столько денег останутся невыплаченными в пользу лиги от телевидения. В связи с этим организация заинтересована в продолжении турнира.

    • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • В Великобритании заражены более 17 тысяч человек, более тысячи человек умерли.
    • По всему миру от заболевания умерли более 30000 человек.

    Источник: сообщество Геннадия Орлова в VK

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    29.03.2020 19:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +308

      Proker 29 марта, 20:53

      Что то херова без футбола да парни?как будто мы сразу изолированы от предыдущего мира

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