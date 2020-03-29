АПЛ потеряет порядка 762 миллионов, если не доиграет сезон

АПЛ понесет убытки в размере 762 миллионов евро, если не доиграет текущий сезон. Такой информацией владеет футбольный журналист Геннадий Орлов.
Именно столько денег останутся невыплаченными в пользу лиги от телевидения. В связи с этим организация заинтересована в продолжении турнира.
- Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- В Великобритании заражены более 17 тысяч человек, более тысячи человек умерли.
- По всему миру от заболевания умерли более 30000 человек.
Источник: сообщество Геннадия Орлова в VK