АПЛ потеряет порядка 762 миллионов, если не доиграет сезон

АПЛ понесет убытки в размере 762 миллионов евро, если не доиграет текущий сезон. Такой информацией владеет футбольный журналист Геннадий Орлов.

Именно столько денег останутся невыплаченными в пользу лиги от телевидения. В связи с этим организация заинтересована в продолжении турнира.