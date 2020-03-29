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АПЛ потеряет порядка 762 миллионов, если не доиграет сезон

29 марта 2020, 19:36
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АПЛ понесет убытки в размере 762 миллионов евро, если не доиграет текущий сезон. Такой информацией владеет футбольный журналист Геннадий Орлов.

Именно столько денег останутся невыплаченными в пользу лиги от телевидения. В связи с этим организация заинтересована в продолжении турнира.

  • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • В Великобритании заражены более 17 тысяч человек, более тысячи человек умерли.
  • По всему миру от заболевания умерли более 30000 человек.

Источник: сообщество Геннадия Орлова в VK
Англия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (1)
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Proker
1585504416
Что то херова без футбола да парни?как будто мы сразу изолированы от предыдущего мира
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